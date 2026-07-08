Live TV

Un român, care a clonat carduri de alimentare cu carburant și a furat 30.000 de euro în Austria, a fost prins în Craiova

Data publicării:
craiovean
Un român, care a clonat carduri de alimentare cu carburant și a furat 30.000 de euro în Austria, a fost prins în Craiova
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat care fusese dat în urmărire internaţională de către autorităţile din Austria a fost prins la Craiova. El este acuzat că a clonat carduri de alimentare cu carburant şi a creat astfel un prejudiciu de 30.000 de euro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale au desfăşurat, în municipiul Craiova, o acţiune pe linia persoanelor urmărite sau faţă de care au fost luate măsuri preventive.

Poliţiştii au reuşit astfel să prindă un bărbat de 47 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional, pe numele căruia autorităţile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a mai multor infracţiuni.

"Acesta este bănuit că ar fi montat dispozitive de citire a datelor informatice înscrise pe cardurile de alimentare cu carburant, iar ulterior ar fi contrafăcut (clonat) cardurile şi le-ar fi folosit în cadrul unor operaţiuni financiare frauduloase, prin alimentarea cu carburant, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 30.000 de euro", au transmis poliţiştii.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova care a emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore.

El a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, urmând să fie prezentat Curţii de Apel Craiova pentru emiterea mandatului de arestare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
4
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
diana buzoianu la o sedinta
5
CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie
Infractor urmărit naţional, găsit de polițiști într-o groapă săpată în pământ, mascată de vegetaţie
mascati
Cei mai neinspirați infractori: de la probe aruncate chiar în brațele polițiștilor la hoțul rămas blocat în clădirea pe care o jefuia
lacăt pe o poartă din craiova
Situație neobișnuită: la Craiova, locatarii unui bloc trec prin magazin ca să ajungă acasă. Un bărbat a pus lacăt pe poarta de acces
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două milioane de euro salariile în primărie”
craiova
Superliga: Universitatea Craiova este noua campioană a României, după 5-0 cu Universitatea Cluj. Echipa craioveană a reuşit eventul
Recomandările redacţiei
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul de la Ankara, ziua 2: Aliații au semnat o declarație privind...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan: România își respectă angajamentele în NATO. Va cheltui...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Dragoș Pîslaru a demis-o pe Alexandra Zară, după...
Ultimele știri
Premierul bulgar: „Nu mai avem arme pentru Ucraina, am epuizat capacitățile”. Ce propunere face în schimb Rumen Radev Kievului
Deputatul Mihail Neamțu, sancționat de CNA pentru dezinformare și reclamă ilegală la suplimente alimentare. Reacția alesului
BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an. Ce mesaj transmite despre economia României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Fanatik.ro
AS47 și MApN, discuție finală despre promovarea Stelei în SuperLiga: „De ce la U Craiova s-a putut?” / „Nicio...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Cum l-a numit Zlatan Ibrahimovic pe Leo Messi după meciul Argentina – Egipt: ”Nimeni nu se poate apropia de...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...