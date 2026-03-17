Un român de 19 ani a fost răpit și torturat de traficanți de droguri, în Spania. Cum a fost salvat de polițiști

Data publicării:
NDQwJmhhc2g9YmI3NjRmMTBmMDdlZTgwMzM2YTQ0OTlhYjRlNmIyM2M=.thumb
Foto: Shutterstock

Clipe de coșmar pentru un român de 19 ani din Spania. A fost răpit și torturat de traficanții de droguri, dar spre norocul lui polițiștii au dat la timp de urma indivizilor și l-au salvat.

 

„Incidentul s-a întâmplat în Zaragoza. Românul de 19 ani se afla într-un bar împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, patru indivizi au năvălit înăuntru și l-au tras pur și simplu pe acesta și l-au băgat în mașina lor și s-au făcut nevăzuți.

Din fericire, martorii au reținut detaliile despre autoturism, le-au spus polițiștilor, iar aceștia, într-un timp rapid, în numai patru ore, au identificat locul unde se afla și au descins într-un apartament. Acolo se afla românul în stare gravă, rănit în urma torturilor la care a fost supus.

Au fost trei arestați, trei indivizi, doi marocan și un sud-american”, relatează corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.

În apartament a fost găsite cantități mari de droguri, arme și foarte mulți bani.

Potrivit comunicatului transmis de poliția spaniolă, este vorba de o datorie pe care românul o avea față de traficanții de droguri. Nu se spune însă, cum a făcut această datorie.

Editor : C.L.B.

