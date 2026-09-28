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Un șofer a murit carbonizat, după ce mașina s-a ciocnit cu un TIR şi a luat foc. Traficul rutier pe DN 3, blocat pe ambele sensuri

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accident
Un șofer a murit carbonizat, după ce mașina s-a ciocnit cu un TIR şi a luat foc. Foto: SAJ Constanta
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O persoană a murit carbonizată după ce autoturismul pe care îl conducea şi un autotren au intrat în coliziune, luni, pe drumul naţional DN 3, la ieşirea din oraşul Murfatlar către Cobadin.

În urma impactului dintre cele două autovehicule, autoturismul a luat foc, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, cadrele medicale nu au putut face nimic pentru salvarea şoferului autoturismului, fiind declarat decedat, iar şoferul autotrenului, care a suferit un traumatism craniocerebral, a fost transportat la spital.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în jurul orei 11:00, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe DN 3, la ieşirea din oraşul Murfatlar către localitatea Cobadin, s-ar fi produs un accident rutier.

"Din primele informaţii a reieşit că este vorba despre un impact între un autoturism şi un autocamion", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionând pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative.

Cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier sunt în derulare.

Editor : A.P.

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