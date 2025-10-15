Un șofer de TIR a ascuns peste 6.000 de euro în chiloți, s-a tăiat la un picior și apoi a chemat poliția susținând că a fost jefuit

Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că doi bărbaţi cu feţele acoperite i-au furat circa 6.600 de euro din banii firmei de transport la care lucrează şi l-au rănit la un picior.



Poliţia Română a informat, miercuri, că poliţiştii oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, au fost sesizaţi, luni seară, prin apel 112, de un bărbat, cetăţean străin, care a reclamat că a fost victima unei tâlhării, în localitatea Tuţuleşti, comuna Racoviţa.



„Din sesizarea acestuia rezulta faptul că, în timp ce se afla cu autocamionul staţionat într-o parcare din localitatea Tuţuleşti, doi bărbaţi, purtând glugi pe cap, l-ar fi atacat cu un obiect tăietor-înţepător şi l-ar fi deposedat de aproximativ 6.000 de euro, bani aparţinând firmei de transport la care este angajat. Bărbatul a afirmat că ar fi fost înţepat de mai multe ori în zona piciorului stâng, iar agresorii ar fi fugit, ulterior, cu un autoturism de culoare închisă”, a arătat Poliţia.



Poliţiştii au ajuns la locul indicat şi, în scurt timp, datele autoturismului şi ale presupuşilor suspecţi au fost transmise către toate structurile operative din judeţ şi din judeţele limitrofe, pentru depistarea acestora.



Pentru clarificarea situaţiei, a fost constituită o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Poliţiei Oraşului Brezoi, Postului de Poliţie Racoviţa şi Serviciului de Investigaţii Criminale Vâlcea, activităţile desfăşurându-se sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi.



În urma verificărilor efectuate în zona indicată de apelant, a fost identificat un obiect tăietor-înţepător, iar, în urma continuării activităţilor, poliţiştii au solicitat repunerea în poziţia iniţială a ansamblului TIR pentru a reconstitui succesiunea evenimentelor.



”Astfel, conducătorul auto a fost observat în timp ce lua un obiect din lada laterală a semiremorcii, pe care l-ar fi introdus rapid în lenjeria intimă. În urma controlului corporal efectuat, poliţiştii au descoperit asupra sa o pungă din plastic ce conţinea un pachet de bancnote în valută, respectiv 6.580 de euro, valoare care corespundea cu cea reclamată ca fiind sustrasă”, au menţionat poliţiştii.



La audieri, bărbatul a recunoscut că întreaga situaţie a fost o înscenare, declarând că şi-a provocat singur leziunile cu obiectul tăietor-înţepător găsit acolo, pentru a da credibilitate declaraţiilor formulate prin apelul la 112.



În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

