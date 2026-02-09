Video Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro
Data publicării:
Un român a fost prins de polițiștii italieni în timp ce transporta cu TIR-ul cocaină în valoare de 3 milioane de euro. Polițiștii au descoperit încărcătura într-o parcare din Toscana, unde șoferul oprise în mod suspect în apropierea unei zone industriale.
La verificarea documentelor, bărbatul era extrem de agitat și nu a putut explica de ce a parcat acolo.
Oficial, transporta îngrășăminte către sudul Italiei. Dar câinele echipajul a mirosit imediat drogurile - nu mai puțin de 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme.