Live TV

Video Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro

Data publicării:
tir
Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro. Foto: captură video

Un român a fost prins de polițiștii italieni în timp ce transporta cu TIR-ul cocaină în valoare de 3 milioane de euro. Polițiștii au descoperit încărcătura într-o parcare din Toscana, unde șoferul oprise în mod suspect în apropierea unei zone industriale.

La verificarea documentelor, bărbatul era extrem de agitat și nu a putut explica de ce a parcat acolo.

Oficial, transporta îngrășăminte către sudul Italiei. Dar câinele echipajul a mirosit imediat drogurile - nu mai puțin de 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
1
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
2
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
3
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
5
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver...
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Digi Sport
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-09 155030
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori
Capri, Italia.
O insulă italiană introduce reguli noi pentru turiști. Zona este renumită pentru vilele albe, litoral şi hotelurile de lux
Bored Man Sleeping At Work
„Mi s-a făcut rău și m-au dat afară”. Un bărbat concediat pentru că a adormit la muncă a dat firma în judecată și a câștigat procesul
Niscemi, Sicilia.
„S-a terminat”: furie și disperare în orașul sicilian distrus de alunecarea de teren. „O serie de alegeri greșite au agravat situația”
roman mort italia
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu...
c2g9YTZmYzIyZGE3NWQ0MTAwYTExMmI5NGE2Njc3ZGI4MmY=.thumb
Ilie Bolojan îi răspunde liberalului Hubert Thuma: „De ce nu și-a...
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul...
apa la chiuveta shutterstock
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa...
Ultimele știri
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta
Premierul, de acord să discute propunerile PSD pentru protecția socială. „N-am nimic împotrivă, dar să găsim resursele”
Bolojan exclude reducerea normei didactice, deși profesorii amenință cu grevă generală: „Trebuie să fim realişti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show