Live TV

Video Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume. „Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el”

Data publicării:
ardei iute buzau
Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Conform creatorilor săi, care îl pot manevra doar cu echipament de protecție, concentrația sa de substanță iute a depășit recordul mondial, deținut de un ardei din Statele Unite. „Ar fi echivalentul a 400 de ardei iuți normali”, explică, pentru Digi24, Matilda Popescu, cercetător științific. Noul soi, care nu a primit încă un nume oficial, este în curs de omologare. 

Matilda Popescu, cercetător științific: Dacă vorbim de acest ardei, clar nu poate fi folosit în alimentație. Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el.

Soiul de ardei iute este unul hibrid, format dintr-un soi local și mai multe internaționale. Nivelul capsaicinei, substanța care dă iuțeală, a ajuns în urma cercetărilor amănunțite efectuate la Buzău, la valori extrem de ridicate. Soiul nu are încă o denumire oficială, însă este atât de iute încât personalul care îl recoltează are nevoie de echipament special și de două straturi de mănuși de protecție.

Angajată: Foarte iuți, foarte iuți. Dacă nu ne-am proteja, vai și amar de mâini și de ochi.

Substanțele extrase din ardei se utilizează în spray-urile pentru alungarea urșilor, în cele de autoapărare, dar și în industria chimică.

Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale: Noi avem mai multe soiuri cu o concentrație mare de capsaicină. Acum suntem în curs de omologare. Avem și o denumire propusă: Halep, însă probabil va fi respinsă, pentru că se aseamănă cu Habanero.

Matilda Popescu, cercetător științific: Banca are în conservare peste 1.000 de linii de ardei iute. Vorbim de ardei foarte iute și, dacă ne-am gândi la un număr, ar fi echivalentul la 400 de ardei iuți normali.

Conform Guinness Book, recordul mondial pentru cel mai iute ardei este deținut de Pepper X, originar din Statele Unite.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoi

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă...
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
Ultimele știri
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul concubin în fața farmaciei unde lucra
rmn cu un creier afectat de boala Huntington / ilustrație neuroni
Una dintre cele mai devastatoare boli ereditare a fost tratată cu succes pentru prima dată folosind o tehnică genetică ingenioasă
Arici
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
banc de pesti in ocean
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
autostrada a7 ploiesti buzau
Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81%
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...