Un soi de ardei iute din Buzău ar putea deveni cel mai picant din lume. Conform creatorilor săi, care îl pot manevra doar cu echipament de protecție, concentrația sa de substanță iute a depășit recordul mondial, deținut de un ardei din Statele Unite. „Ar fi echivalentul a 400 de ardei iuți normali”, explică, pentru Digi24, Matilda Popescu, cercetător științific. Noul soi, care nu a primit încă un nume oficial, este în curs de omologare.

Matilda Popescu, cercetător științific: Dacă vorbim de acest ardei, clar nu poate fi folosit în alimentație. Abia putem folosi degetele după ce lucrăm cu el.

Soiul de ardei iute este unul hibrid, format dintr-un soi local și mai multe internaționale. Nivelul capsaicinei, substanța care dă iuțeală, a ajuns în urma cercetărilor amănunțite efectuate la Buzău, la valori extrem de ridicate. Soiul nu are încă o denumire oficială, însă este atât de iute încât personalul care îl recoltează are nevoie de echipament special și de două straturi de mănuși de protecție.

Angajată: Foarte iuți, foarte iuți. Dacă nu ne-am proteja, vai și amar de mâini și de ochi.

Substanțele extrase din ardei se utilizează în spray-urile pentru alungarea urșilor, în cele de autoapărare, dar și în industria chimică.

Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale: Noi avem mai multe soiuri cu o concentrație mare de capsaicină. Acum suntem în curs de omologare. Avem și o denumire propusă: Halep, însă probabil va fi respinsă, pentru că se aseamănă cu Habanero.

Matilda Popescu, cercetător științific: Banca are în conservare peste 1.000 de linii de ardei iute. Vorbim de ardei foarte iute și, dacă ne-am gândi la un număr, ar fi echivalentul la 400 de ardei iuți normali.

Conform Guinness Book, recordul mondial pentru cel mai iute ardei este deținut de Pepper X, originar din Statele Unite.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoi

Editor : Izabela Zaharia