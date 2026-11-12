Un bărbat de 46 de ani, susținător al lui Călin Georgescu, a fost reținut de Poliția Capitalei după ce a postat mai multe clipuri pe TikTok prin care îndemna la intrarea cu forța în sediul Arestului Central pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale, dar și la violențe în contextul protestului organizat de AUR la finalul acestei săptămâni.

Bărbatul este acuzat acum de instigare publică în formă continuată, potrivit comunicatului transmis de Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a transmis pe TikTok un clip video din zona Arestului Central în care „ar fi îndemnat verbal publicul să pătrundă fără drept în incinta instituției și să exercite acte de violență împotriva lucrătorilor din cadrul acesteia”.

Acesta viza, practic, eliberarea lui Călin Georgescu din arest.

„10 oameni e puțin. Jandarmii au arme. Ca să îl scoatem pe Călin Georgescu ne trebuie mai mult. Poate 100 de mașini, înarmați, îl scoatem pe Călin Georgescu și după cu elicopterul trebuie să fie totul foarte repede. Deci cu 100 de persoane: 10 mașini să țină de șase și ceilalți să intre în Arestul Central. Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin cu elicopterul și pa. Dar 100 de oameni, nu mai puțin”, a transmis acesta în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, potrivit Adevărul.

În plus, bărbatul a mai postat alte două clipuri video prin care îndemna la violență împotriva jandarmilor în contextul protestului organizat de AUR pe 14 noiembrie în București.

Editor : M.G.