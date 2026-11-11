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Un tânăr de 19 ani din Braşov s-a sinucis sub privirile mamei sale, cu care se afla într-un apel video

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ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin
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Un tânăr în vârstă de 19 ani, din judeţul Braşov, şi-a luat viaţa sub privirile mamei sale, care nu a putut face nimic pentru a-l salva. El a mers într-o pădure, a intrat în apel video cu mama sa şi s-a spânzurat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov anunţă, miercuri, că a înregistrat un dosar penal privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, după ce un tânăr şi-a luat viaţa în timp ce se afla în apel video cu mama lui.

„În fapt, s-a reţinut că la data de 08.11.2026, un tânăr în vârstă de 19 ani a fost găsit spânzurat de un copac într-o pădure din municipiul Codlea. Cercetările efectuate până în prezent au relevat faptul că tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului”, informează procurorii, citați de News.ro.

Procurorul a dispus efectuarea necropsiei şi aşteaptă rezultatele acesteia pentru clarificarea împrejurărilor exacte în care a decedat tânărul.

Editor : A.P.

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