Live TV

Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat

Data publicării:
crima
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au anunţat, vineri, că procurorii au început urmărirea penală a unui tânăr de 21 de ani, pentru omor.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 06.11.2025, în jurul orei 20:35, în faţa unui imobil din comuna Micfalău, jud. Covasna a izbucnit un conflict între membrii a două familii, una din localitatea Micfalău, judeţul Covasna şi cealaltă din judeţul Harghita, generat de existenţa unei datorii. În acest context, inculpatul D.G. i-a aplicat victimei, un bărbat în vârstă de 47 de ani, o lovitură cu un cuţit în zona toracică cauzându-i un traumatism acut deschis cu plagă penetrantă cardiacă prin coasta IV stângă, cu hemopneumotorax şi hemopericard masiv”, au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

După agresiune, victima şi alte persoane implicate în conflict au părăsit locul faptei cu o maşină, deplasându-se spre Miercurea Ciuc.

”În localitatea Tuşnad Băi, au oprit la o staţie de alimentare carburanţi, unde a sosit şi o ambulanţă care a constatat decesul victimei”, a transmis sursa citată.

Tânărul de 21 de ani a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Tribunalului Covasna, care a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la...
Ultimele știri
Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999
Un șofer STB a furat 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
doctorița Simona Boila
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Police car in Nice, France.
Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii
femeie intr-o inchsoare din iran
Povestea „miresei-copil” care și-a ucis soțul violent pentru a-și salva copilul, iar acum trebuie să plătească pentru a trăi
femeie abuzata de partener
Ce este „Legea femicidului”, propunerea cu o susținere fără precedent în Parlament. „Dacă nu este curmat, se ajunge la crimă”
bandă galbenă a poliției
Cadavrul unui bătrâne din Pantelimon va fi deshumat, după ce bărbatul care o avea în grijă și-a acuzat concubina că ar fi ucis-o
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...