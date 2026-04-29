Un tânăr din Cluj este anchetat penal după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Ce s-a întâmplat

Un tânăr din Cluj este anchetat penal după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani.

Un tânăr de 25 de ani din Cluj este cercetat penal pentru că a furat mașinuțele unui copil de 4 ani. A profitat de un moment de neatenție al tatălui și a furat jucăriile băiatului.

Incidentul s-a petrecut într-o spălătorie auto din comuna Gilău, județul Cluj, unde un bărbat s-a dus împreună cu fiul său de 4 ani pentru a-și curăța autoturismul. La un moment dat, tatăl a scos din interior patru mașinuțe de jucărie care erau murdare, după ce copilul s-a jucat cu ele și le-a așezat pe jos, pentru a le curăța.

În timp ce bărbatul a mers să cumpere jetoane pentru spălătorie, un alt bărbat, care se afla în boxa alăturată, a observat jucăriile, le-a furat și a plecat.

După ce a observat că mașinuțele de jucărie lipsesc, tatăl copilului s-a dus la un sediu de poliție unde a depus plângere, iar oamenii legii au început imediat să facă verificări. La scurt timp, hoțul a fost găsit. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, din comuna Bonțida, județul Cluj. Acesta a fost dus la audieri și s-a ales cu dosar penal.

Jucăriile au fost recuperate, iar un polițist a decis să i le ducă personal copilului a doua zi dimineața, chiar la grădiniță.

Editor : A.P.

