Un taximetrist din Bucureşti a fost arestat după ce a furat telefonul unui britanic şi a cheltuit mii de euro pe haine

Un taximetrist din Bucureşti este acuzat că a furat telefonul unui cetăţean britanic pe care îl transporta şi, împreună cu doi complici, a reuşit să deblocheze dispozitivul şi să acceseze aplicaţiile bancare instalate pe acesta. Ulterior, cei trei ar fi efectuat tranzacţii în valoare de aproximativ 3.000 de euro, achiziţionând în special haine, potrivit Agerpres.

În acest caz, au fost efectuate săptămâna trecută percheziţii la locuinţa taximetristului, unde anchetatorii au găsit şi ridicat bunuri utile cauzei, respectiv articole vestimentare şi medii de stocare a datelor informatice.

Cei trei suspecţi au fost ulterior ridicaţi şi duşi la audieri, fiind puşi sub acuzare de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase în formă continuată.

"Raportat la mijloacele de probă administrate, s-a reţinut, în esenţă, faptul că inculpaţii, la data de 13.02.2026, în baza unei legături subiective anterioare, după ce unul dintre ei, taximetrist, a sustras telefonul mobil aparţinând persoanei vătămate pe care o transporta cu maşina utilizată în regim taxi, cu ajutorul celorlalţi doi inculpaţi au reuşit deblocarea telefonului şi accesarea aplicaţiilor bancare instalate pe acest dispozitiv. Ulterior, au efectuat tranzacţii financiare frauduloase, în cuantum de aproximativ 15.000 lei, cauzând astfel un prejudiciu persoanei vătămate", a transmis luni Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Conform unor oficiali ai Parchetului, pasagerul respectiv era cetăţean britanic.

Cei doi complici au fost plasaţi sub control judiciar, iar taximetristul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi al Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

