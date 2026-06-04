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Un TIR încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste o maşină, pe centura Timişoarei. Un bărbat a murit pe loc

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Un TIR încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste o maşină, pe centura Timişoarei Foto: Facebook: Infotrafic jud. Timiș

Un bărbat a murit, joi după-amaiză, după ce un autotren încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturismul în care se afla acesta, pe şoseaua de centură a Timişoarei, pe sensul de mers Giroc - Moşniţa Nouă. În accident au mai fost implicate alte două autoturisme, o femeie, pasager în una dintre aceste maşini, fiind rănită şi primind îngriiri medicale la faţa locului.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş informează că joi, la ora 15:45, a fost solicitat prin SNUAU 112 să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI si prim ajutor în urma producerii unui accident rutier pe Varianta ocolitoare a Timişoarei (VTM), sensul de mers Giroc - Moşniţa Nouă.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara şi, la locul evenimentului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare mică şi o autospecială de descarcerare grea, o motocicletă SMURD, precum si două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic”, precizează sursa citată.

Potrivit pompierilor, în accidentul rutier sunt implicate trei autoturisme şi un autotren cu semiremorcă, încărcat cu cărămidă.

Din primele informaţii, autotrenul este răsturnat pe un autoturism, iar un bărbat „prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”.

De asemenea, o femeie, pasager din alt autoturism, primeste îngrijiri medicale, fiind conştientă şi cooperantă, mai arată sursa citată.

Editor : A.P.

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