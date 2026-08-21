Traficul este blocat vineri dimineață pe DN1, în județul Prahova, pe sensul de mers spre Brașov. Un TIR s-a răsturnat la Păulești după ce o anvelopă a explodat. Șoferul a fost testat și nu consumase alcool.

„Având în vedere datele pe care le avem în acest moment, coada este în creștere și ne așteptăm ca până la ora 10:30 traficul să fie eliberat”, a precizat pentru Digi24 Mihai Sitaru de la centrul Infotrafic .

Cauza accidentului este explozia unei anvelope, au transmis polițiștii.

Este necesară venirea unui utilaj de mare tonaj pentru eliberarea carosabilului, a explicat Mihai Sitariu.

Poliția recomandă șoferilor să aleagă rute alternative, pentru a evita blocajele.

Editor : A.P.