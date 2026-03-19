Un traficant de droguri român a fost prins de poliţia spaniolă în Catalonia. Bărbatul a fost condamnat la 19 ani de închisoare

barbat cu mainile prinse in catuse
Un cetăţean român, condamnat la 19 ani de închisoare pentru trafic de droguri, va fi predat autorităţilor române, după ce a fost prins în localitatea Reus, Catalonia, Regatul Spaniei.

"Un bărbat a fost reţinut de Poliţia Naţională din Spania, în urma schimbului de date şi informaţii realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, acesta fiind urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul stupefiantelor", informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Miercuri, Poliţia Naţională Spaniolă l-a reţinut pe bărbatul în vârstă de 31 de ani, în vederea executării unui mandat european de arestare emis de autorităţile române.

Acesta a fost condamnat la 19 ani, 3 luni şi 7 zile de închisoare cu executare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul stupefiantelor.

"Poliţiştii români au efectuat schimbul de informaţii cu autorităţile spaniole, prin intermediul Biroului Ataşatului de Afaceri Interne, în vederea depistării persoanei urmărite", precizează sursa citată.

Bărbatul a fost pus la dispoziţia autorităţilor judiciare competente, în vederea predării către România.

