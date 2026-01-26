Live TV

abdullah atas2
Abdullah Atas, 2017 / Digi24
Afaceristul turc a omorât un polițist în 2015

Un bărbat, cu cetățenie turcă, încarcerat pentru omor, este în libertate, după ce nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova. Polițiștii încearcă să îl localizeze pe bărbat, potrivit unui comunicat transmis pe 26 ianuaie de Poliția Capitalei. Abdullah Atas este un afacerist turc, condamnat la 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a omorât un agent de poliție rutieră. 

Abdullah Atas, cetățeanul turc încarcerat pentru omor, „a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie”, însă nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova. 

WhatsApp Image 2026-01-26 at 12.24.52
Bărbatul căutat de Poliția Capitalei / Sursă foto: Poliția Capitalei

Polițiștii l-au căutat pe bărbat acasă la el, în orașul Voluntari, însă nu l-au găsit.

„Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, a transmis Poliția Capitalei.

În prezent, el este dat în urmărire națională, fiind plasat la categoria „most wanted”. 

Afaceristul turc a omorât un polițist în 2015

Abdullah Atas fusese condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor calificat. 

În 2015, bărbatul a omorât un polițist în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului.

Este vorba de agentul Gheorghe Ionescu, poreclit „dulăul” și considerat unul dintre cei mai buni agenți de la Poliția Rutieră, după cum relatau colegii lui. 

„Poliţistul se afla într-un filtru la intersecția străzilor N. Caramfil cu şoseaua Pipera în momentul în care a observat un autoturism ce venea cu viteză. A făcut semn de oprire, acesta a încetinit viteza dând semn că ar opri, moment în care a accelerat şi l-a acroşat pe poliţist purtându-l pe capotă 500 de metri, ulterior aruncându-l pe carosabil. Acesta şi-a continuat deplasarea pentru încă 2 km, moment în care a lovit un scuar şi ulterior a fost proiectat într-un gard de pe margine”, transmiteau autoritățile în anul 2017.

Înainte de acest eveniment, Abdullah Atas deținea unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine care vindeau corpuri de iluminat în București.

