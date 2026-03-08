Live TV

Un ucrainean a încercat să intre ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. Cum a fost prins

Data publicării:
Ucraineanul a încercat să intre în țară ilegal cu un avion de mici dimensiuni FOTO News.ro
Ucraineanul a încercat să intre în țară ilegal cu un avion de mici dimensiuni FOTO News.ro

Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni. Incidentul s-a produs, duminică dimineaţă, în localitatea Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava.

Un bărbat de 31 de ani, cetăţean ucrainean, a intrat ilegal în România, la bordul unui avion de mici dimensiuni.

Poliţiştii de frontieră din zonă, dar şi echipaje de Poliţie, s-au deplasat la faţa locului, unde a fost găsit şi aparatul de zbor.

Bărbatul a fost dus la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, precum şi pentru „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare”.

De la începutul conflictului armat din Ucraina, zeci de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, mulţi dintre ei punându-şi viaţa în pericol în zonele montane.

Editor : I.B.

