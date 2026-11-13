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Universitatea din București face precizări în cazul celor trei foste angajate cercetate pentru delapidarea taxelor studenților

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Universitatea din Bucuresti foto FACEBOOK UB
Universitatea din București Foto: Facebook / UB
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Universitatea din București a transmis vineri precizări în cazul celor trei foste angajate ale Casieriei cercetate după ce și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele plătite de studenți. Instituția precizează că a descoperit neregulile în februarie 2025, le-a concediat pe cele două persoane care mai lucrau în Universitate și a sesizat organele de cercetare penală. Toate cele trei femei se află sub control judiciar.

ACTUALIZARE 14:15 Universitatea din București a precizat că cele trei persoane cercetate au lucrat în Casieria instituției și nu au fost secretare, așa cum ar fi fost prezentate în unele materiale de presă.

Potrivit UB, Direcția Financiar-Contabilă a observat, în februarie 2025, o neconcordanță între o chitanță care atesta plata taxei de studii de către o studentă, dar care fusese anulată, și situația reală. Rectorul Marian Preda a dispus, pe 21 februarie 2025, efectuarea unui audit intern pentru a verifica dacă existau și alte cazuri similare.

Auditul a identificat mai multe chitanțe anulate fără temei de trei angajate ale Casieriei. Pe 7 iulie 2025 a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară pentru două dintre acestea. Cea de-a treia persoană nu mai lucra în Universitate, contractul său încetând la 1 iulie 2022. Contractele individuale de muncă ale celorlalte două angajate au fost desfăcute pe 28 iulie 2025, în urma cercetării disciplinare.

Universitatea susține că a continuat ancheta internă și colectarea probelor, iar pe 10 martie 2026 a formulat o plângere penală și s-a constituit parte civilă în proces pentru recuperarea prejudiciului. Instituția afirmă că a consolidat ulterior procedurile interne de verificare și control al operațiunilor financiare.

UB mai precizează că majoritatea taxelor achitate de studenți sunt plătite în prezent online, iar ponderea plăților în numerar la casierie este redus.

„Niciun student nu a fost afectat de neregulile constatate", a transmis instituția. 

Știrea inițială

Trei angajate ale Universităţii din Bucureşti sunt cercetate pentru delapidare în formă continuată, după ce, în perioada 2022 – 2025, şi-ar fi însuşit taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei. Toate trei au fost plasate sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 anunţă, miercuri, că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals informatic, toate în formă continuată.

„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, în mod repetat, şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Procurorii precizează că, la data de 05 noiembrie, au fost efectuate 3 percheziţii domiciliare, la adrese din mun. Bucureşti şi jud. Teleorman.

„În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, şi asupra conturilor bancare deţinute de inculpate. La data de 06.11.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti luarea măsurii arestului preventiv faţă de două inculpate, pe o durată de 30 de zile, de la data de 06.11.2026 până la data de 05.12.2026 inclusiv, propunere ce a fost respinsă, acestea fiind plasate sub măsura controlului judiciar”, au precizat procurorii.

Faţă de o a treia inculpată a fost luată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la data de 06.11.2026 şi până la data de 04.01.2027 inclusiv.

Cercetările sunt efectuate în continuare de către Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Editor : Andreea Dobra | Sebastian Eduard

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