Live TV

Unul dintre câștigătorii Nobelului pentru Medicină nu a putut fi contactat pentru premiu: „Își trăiește cea mai bună viață”

Data publicării:
STOCKHOLM, SWEDEN 20251006Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi are awarded this year's Nobel Prize in Medicine or Physiology. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announce the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 6, 2025.
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină pentru anul 2025 Foto: Profimedia

Comitetul Nobel nu a reușit să-l găsească pe Fred Ramsdell, unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru medicină din acest an, care „își trăiește cea mai bună viață” într-o drumeție în care nu folosește mijloace de comunicare, potrivit The Guardian.

Fred Ramsdell a împărțit prestigiosul premiu acordat luni cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.

Însă detoxifierea digitală a laureatului înseamnă că comitetul Nobel nu a reușit să-l contacteze și să-i dea vestea.

Jeffrey Bluestone, un prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului unde lucrează, a spus că cercetătorul merită credit, dar nu poate ajunge la el.

„Am încercat să dau de el personal. Cred că ar putea fi în drumeții prin zonele rurale din Idaho”, a declarat Bluestone pentru AFP.

Comitetul Nobel a întâmpinat și un obstacol în încercarea de a o contacta pe Brunkow – ambii cercetători locuiesc pe coasta de vest a SUA, aflată la nouă ore după orașul Stockholm – dar, în cele din urmă, a reușit să ajungă la ea.

„Le-am cerut să mă sune înapoi, dacă au ocazia”, a declarat Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel, la conferința de presă în care au fost anunțați câștigătorii.

Cei trei au câștigat premiul pentru cercetarea care a identificat „gardienii de securitate” ai sistemului imunitar, adică celule T reglatoare.

Munca lor se referă la „toleranța imună periferică”, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului și a condus la un nou domeniu de cercetare și la dezvoltarea unor potențiale tratamente medicale care sunt evaluate acum în studii clinice.

Sakaguchi, în vârstă de 74 de ani, a făcut prima descoperire cheie în 1995, descoperind o clasă anterior necunoscută de celule imunitare care protejează organismul de bolile autoimune.

Brunkow, născut în 1961 și acum manager senior de proiect la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, și Ramsdell, consilier senior în vârstă de 64 de ani la Sonoma Biotherapeutics, au făcut cealaltă descoperire cheie în 2001.

În 2020, comitetul Nobel a întâmpinat dificultăți similare în a contacta câștigătorii premiului pentru economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat la Stanford în miez de noapte, acesta l-a scos din priză, așa că comitetul a trebuit să o sune pe soția sa.

Când comitetul nu a putut ajunge nici la colegul său câștigător, Paul Milgrom, Wilson a trebuit să meargă să-l trezească. Imaginile de pe camera de supraveghere a lui Milgrom au surprins momentul în care i s-a spus despre câștigarea Premiului Nobel, la care acesta a răspuns: „Da, am făcut-o? Uau.”

Citește și:

Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an

VIDEO Favoriții acestui an la Premiul Nobel pentru Literatură. Cum poate fi nominalizat un autor

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
peisaj de toamnă în parc
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată...
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Forum of the Families of Hostages and Missing Persons
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Mircea Cărtărescu
Favoriții acestui an la Premiul Nobel pentru Literatură. Cum poate fi nominalizat un autor
STOCKHOLM, SWEDEN 20251006Mary E Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi are awarded this year's Nobel Prize in Medicine or Physiology. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announce the Nobel Prize in Physiology or Medicine on October 6, 2025.
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică”
premii nobel
Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an
Președintele SUA, Donald Trump.
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
„The Simpsons Movie” revine cu o continuare după două decenii. Data de lansare, stabilită
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ben Stiller, noi declarații despre separarea de soția sa, după aproape 20 de ani de căsnicie: „M-am simțit...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos