Unul dintre câștigătorii Nobelului pentru Medicină nu a putut fi contactat pentru premiu: „Își trăiește cea mai bună viață”

Comitetul Nobel nu a reușit să-l găsească pe Fred Ramsdell, unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru medicină din acest an, care „își trăiește cea mai bună viață” într-o drumeție în care nu folosește mijloace de comunicare, potrivit The Guardian.

Fred Ramsdell a împărțit prestigiosul premiu acordat luni cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.

Însă detoxifierea digitală a laureatului înseamnă că comitetul Nobel nu a reușit să-l contacteze și să-i dea vestea.

Jeffrey Bluestone, un prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului unde lucrează, a spus că cercetătorul merită credit, dar că nu poate ajunge la el.

„Am încercat să dau de el personal. Cred că ar putea fi în drumeții prin zonele rurale din Idaho”, a declarat Bluestone pentru AFP.

Comitetul Nobel a întâmpinat și un obstacol în încercarea de a o contacta pe Brunkow – ambii cercetători locuiesc pe coasta de vest a SUA, aflată la nouă ore după orașul Stockholm – dar, în cele din urmă, a reușit să ajungă la ea.

„Le-am cerut să mă sune înapoi, dacă au ocazia”, a declarat Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel, la conferința de presă în care au fost anunțați câștigătorii.

Cei trei au câștigat premiul pentru cercetarea care a identificat „gardienii de securitate” ai sistemului imunitar, adică celule T reglatoare.

Munca lor se referă la „toleranța imună periferică”, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului și a condus la un nou domeniu de cercetare și la dezvoltarea unor potențiale tratamente medicale care sunt evaluate acum în studii clinice.

Sakaguchi, în vârstă de 74 de ani, a făcut prima descoperire cheie în 1995, descoperind o clasă anterior necunoscută de celule imunitare care protejează organismul de bolile autoimune.

Brunkow, născut în 1961 și acum manager senior de proiect la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, și Ramsdell, consilier senior în vârstă de 64 de ani la Sonoma Biotherapeutics, au făcut cealaltă descoperire cheie în 2001.

În 2020, comitetul Nobel a întâmpinat dificultăți similare în a contacta câștigătorii premiului pentru economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat la Stanford în miez de noapte, acesta l-a scos din priză, așa că comitetul a trebuit să o sune pe soția sa.

Când comitetul nu a putut ajunge nici la colegul său câștigător, Paul Milgrom, Wilson a trebuit să meargă să-l trezească. Imaginile de pe camera de supraveghere a lui Milgrom au surprins momentul în care i s-a spus despre câștigarea Premiului Nobel, la care acesta a răspuns: „Da, am făcut-o? Uau.”

Citește și:

Săptămâna Premiilor Nobel. Care e programul din acest an

VIDEO Favoriții acestui an la Premiul Nobel pentru Literatură. Cum poate fi nominalizat un autor

Editor : Ș.R.