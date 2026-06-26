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Video „Urcă pe pereți. Vin cu microbi, bacterii”. Invazie de gândaci în marile orașe. Cum explică specialiștii fenomenul

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invazie de gandaci
Specialiștii cred că temperaturile crescute au modificat comportamentul insectelor. Credit foto: colaj Guliver/Getty Images
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Invazie de gândaci în marile orașe, odată cu încălzirea vremii. Autoritățile spun că dezinsecțiile spațiilor verzi nu sunt suficiente. Subsolurile blocurilor ar trebui igienizate și ele, iar asta intră direct în atribuția asociațiilor de proprietari. „Urcă pe pereți. Vin cu microbi, bacterii”, mărturisesc îngroziți locatarii blocurilor cu astfel de probleme.

Odată cu lăsarea serii, gândacii ies din ascunzători. Mișună pe străzi, pe trotuare și mai ales în scările de bloc.

„Urcă pe pereți și, dacă fereastra e deschisă, nu ai plasă la ea, automat intră în casă. Vin cu microbi, bacterii”, spune o femeie.

„Mai prind câte unul. Stau la etajul 3 și, totuși, urcă. Și am astupat...”, mărturisește o vecină.

„Știu ca intră, dar ce să facem?!”, întreabă retoric o altă doamnă.

Specialiștii cred că temperaturile crescute au modificat comportamentul insectelor.

„Suprafețe mari de beton se încălzesc de la soare, iradiază căldura și stimuleaza, prin temperaturile mai ridicate, înmultirea uneori explozivă a insectelor. Mai e un dezechilibru: sunt foarte mulți prădători de oraș, păsări antropizate, ciori și pescăruși. Aceste păsări îndepărtează insectivorele, adică păsările mici”, explic medicul veterinar Adrian Bîlbă.

„Cea mai mare problemă, în ceea ce privește numărul mare de gândaci, este reprezentată de subsolurile blocurilor care nu sunt igienizate la timp. Mulți spun că aici gândacii cuibăresc și de aici ies mai departe, la suprafață”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Asociațiile de proprietari, prin lege, sunt obligate să rezolve problema de la subsoluri”, transmite ferm primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Și apartamentele neîngrijite pot fi „gazda” perfectă pentru coloniile de gândaci.

„Dacă oamenii nu înțeleg să își facă o deratizare și în interior, nu am ce să le fac! Noi degeaba facem afară, dar dacă înăuntru e mizerie sau nu e deratizat, acolo nu putem intra”, spune Enache Popescu, președintele unei asociații de proprietari din Târgu Jiu.

Experții spun că gândacii răspândesc și foarte multe bacterii, care ne pot crea serioase probleme de sănătate. Soluția la îndemână: dezinsectii periodice, mai frecvente vara.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia

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