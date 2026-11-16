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Video Urmărire şi focuri de armă pentru prinderea unui şofer fugar, la Reșița: poliţiştii au fost atacaţi cu pietre

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Foto: Poliția Română
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Poliţiştii caută un şofer care nu a oprit la semnalele agenţilor în Reşiţa. Ei au pornit în urmărirea maşinii, însă şoferul a oprit în apropierea unei locuinţe, unde a dispărut. Alte persoane au atacat poliţiştii cu pietre, iar pentru a aplana conflictul au fost trase focuri de armă.

„La data de 15 noiembrie 2026, în jurul orei 20.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe strada Bistra din municipiul Reşiţa, au efectuat semnalele regulamentare de oprire, luminoase şi sonore, adresate conducătorului unui autoturism care nu deţinea permis de conducere. Acesta nu s-a conformat solicitărilor poliţiştilor, continuându-şi deplasarea, motiv pentru care echipajul a pornit în urmărirea sa. La scurt timp, conducătorul auto a oprit autoturismul în apropierea unei locuinţe şi a încercat să fugă, fiind urmărit de poliţişti”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

Potrivit poliţiştilor, în momentul în care agenţii au încercat să îl imobilizeze pe şoferul fugar, mai multe persoane au intervenit pentru a împiedica acţiunea acestora, aruncând cu pietre în direcţia poliţiştilor.

„Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au făcut uz de armă. La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, jandarmi şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Ca urmare a folosirii armamentului, nu au rezultat victime", a transmis IPJ Caraş-Severin.

Acum poliţiştii îl caută pe şoferul fugar.

Editor : B.E.

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