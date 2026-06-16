Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru

Un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, după ce a atacat un turist elvețian. Intervenția a fost realizată de silvicultorii Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale, cu sprijinul jandarmilor și al reprezentanților autorităților locale, informează News.ro.

„Un urs cu comportament agresiv, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale”, a transmis, marți, Romsilva.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu.

„Pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși, Direcția Silvică Argeș a montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc. Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol - atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, au mai transmis reprezentanții Romsilva.

Mai mulți urși au fost împușcați în ultima perioadă, în mai multe zone ale țării, după ce au revenit în zone locuite chiar și după ce au fost relocați.

Editor : Ș.A.