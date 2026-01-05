Live TV

Urs lângă o pârtie de schi, la telecabina de la Straja. A fost emis mesaj prin RO-Alert

Data actualizării: Data publicării:
urs partie zapada iarna
Imagine cu caracter ilustrativ

Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni după-amiază, în zona telecabinei din staţiunea Straja, în preajma unei pârtii de schi, la faţa locului intervenind jandarmii montani, care au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea animalului şi prevenirea unor eventuale incidente, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara.

Animalul a fost observat de către doi tineri, care doreau să se deplaseze de la telegondolă spre maşina personală, însă când au văzut ursul s-au speriat, şi-au abandonat echipamentele de schi şi au sunat la numărul de urgenţă 112.

„Jandarmii au recuperat echipamentele şi i-au condus pe cei doi turişti în siguranţă la maşină. Ulterior, a fost constituită echipa de intervenţie, fiind desfăşurate acţiuni de îndepărtare a animalului prin mijloace acustice şi luminoase, precum şi patrulări în zonă împreună cu paznicul de vânătoare”, arată IJJ Hunedoara.

Totodată, a fost informat administratorul pârtiei pentru intensificarea măsurilor de siguranţă.

La faţa locului a fost direcţionat un echipaj SMURD, iar ISU Hunedoara a emis mesaj RO-ALERT pentru atenţionarea turiştilor din staţiune.

Jandarmii montani din Straja au menţinut măsurile preventive pentru a elimina orice risc pentru populaţie şi le reamintesc cetăţenilor ca în cazul observării animalelor sălbatice în zone turistice să nu se apropie de acestea şi să apeleze numărul de urgenţă 112.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NATO Exercises Take Place In Poland
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer
Avioane F-16
Atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer avioane F-16. Mesaj RO-Alert, emis. Reacția lui Radu Miruță
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă granița cu România: mesaj RO-Alert în județele Tulcea și Galați
igsu cisterna dn7
Circulația pe Valea Oltului rămâne închisă până miercuri dimineață, din cauza cisternei cu scurgeri de gaz de la Călimănești
Schi Bulgaria
Se apropie sezonul turistic de iarnă. Recomandările Salvamont la deschiderea pârtiilor de schi
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro...
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la...
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15...
Ultimele știri
„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale, care e abia la început: „Se poate încheia în două feluri”
Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi...
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...