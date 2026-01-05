Urs lângă o pârtie de schi, la telecabina de la Straja. A fost emis mesaj prin RO-Alert

Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni după-amiază, în zona telecabinei din staţiunea Straja, în preajma unei pârtii de schi, la faţa locului intervenind jandarmii montani, care au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea animalului şi prevenirea unor eventuale incidente, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara.

Animalul a fost observat de către doi tineri, care doreau să se deplaseze de la telegondolă spre maşina personală, însă când au văzut ursul s-au speriat, şi-au abandonat echipamentele de schi şi au sunat la numărul de urgenţă 112.

„Jandarmii au recuperat echipamentele şi i-au condus pe cei doi turişti în siguranţă la maşină. Ulterior, a fost constituită echipa de intervenţie, fiind desfăşurate acţiuni de îndepărtare a animalului prin mijloace acustice şi luminoase, precum şi patrulări în zonă împreună cu paznicul de vânătoare”, arată IJJ Hunedoara.

Totodată, a fost informat administratorul pârtiei pentru intensificarea măsurilor de siguranţă.

La faţa locului a fost direcţionat un echipaj SMURD, iar ISU Hunedoara a emis mesaj RO-ALERT pentru atenţionarea turiştilor din staţiune.

Jandarmii montani din Straja au menţinut măsurile preventive pentru a elimina orice risc pentru populaţie şi le reamintesc cetăţenilor ca în cazul observării animalelor sălbatice în zone turistice să nu se apropie de acestea şi să apeleze numărul de urgenţă 112.

