Problema urșilor din România a devenit subiect de analiză în presă internațională. Jurnaliștii de la The New York Times au scris despre animalele care coboară din pădure și intră în curțile oamenilor, unde îi terorizează pe localnici. Turiștii care vin în țara noastră special ca să vadă urșii nu conștientizează, însă, pericolul la care se expun, când se apropie prea mult de animalele sălbatice. Iar astfel de imagini pot fi surprinse zilnic pe Transfăgărășan, unde urșii fac spectacol pe marginea drumului.

Pe Transfăgărășan, întâlnirea cu ursul nu mai este de mult o întâmplare rară, ci a devenit parte din spectacolul adesea periculos al naturii. Fascinați de animale, turiștii opresc mașinile pe marginea drumului pentru a le fotografia sau a le hrăni. Un gest care-i poate costa, însă, viața.

Femeie: Am văzut vreo cinci pe traseu, pe marginea drumului.

Turist: Și eu, venind încoace pe Transfăgărășan, am văzut un urs și am văzut foarte multă populație oprită să-i salute, să le dea de mâncare, un risc care nu ar trebui asumat.

La începutul lunii iulie, un motociclist italian a murit, după ce a fost atacat de o ursoaică de care s-a apropiat ca să o fotografieze. Bărbatul venise special să vadă urșii din Carpați. Recent, un turist polonez a fost mușcat de un urs lângă un hotel din Arefu, județul Argeș, în timp ce încerca să-l hrănească. În acest caz, bărbatul a scăpat cu viață.

Vasile Vlaicu, viceprimarul comunei Arefu, județul Argeș: La noi în comună sunt în fiecare seară, în fiecare seară au început să meargă pe drum. Nu poți să mai mergi noaptea pe drum, nu pot să mai meargă navetiștii la serviciu.

Localnic: Când vin de la schimbul doi, oricând pot să mă întâlnesc cu el (n.red. ursul) pe drum.

Vasile Vlaicu, viceprimarul comunei Arefu, județul Argeș: În sat au fost foarte multe atacuri, chiar și eu personal am avut 14 oi atacate și mâncate. Noi nu mai putem trăi cu această teamă în fiecare seară!

Problema urșilor din România i-a adus în țara noastră și pe jurnaliștii americani. „Dacă înainte oamenii veneau în România să vadă urșii, în zilele noastre, urșii sunt cei care vin să vadă oamenii”, au scris aceștia într-un reportaj publicat în The New York Times, după ce au documentat mai multe cazuri în care urșii au atacat gospodării.

Daniel Pașca, salvator montan: Oamenii nu mai conștientizează că sunt animale sălbatice care trăiesc în pădure. Numărul de apeluri s-a intensificat în ultima perioadă, în ultimii ani. Și da, numărul este mai mare: o ursoaică, care înainte făcea unul sau doi pui, acum face trei pui. Și asta pentru că iernile nu mai sunt cum erau înainte, sursele de hrană sunt tot mai ușor de găsit, inclusiv tomberoane, resturi aruncate de turiști. Ei sunt oportuniști, au învățat să profite și de aceste surse de hrană și de turiștii care-i hrănesc din mână.

Potrivit ultimului raport, populația de urși din România este de trei ori mai mare decât ar permite capacitatea habitatul, iar hrănirea lor pe marginea drumurilor este strict interzisă.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia