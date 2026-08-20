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Ursula von der Leyen, reacție după incidentul de la Neptun Deep: „O campanie de amenințări din ce în ce mai intensă”

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Conferinta de Securitate de la Munchen - Ursula von der Leyen
Conferinta de Securitate de la Munchen - Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
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Din articol
„Trebuie să avem capacitatea de a descuraja provocările” Până la 800 de miliarde de euro pentru apărare

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reacționat joi la incidentul din Marea Neagră, în care o dronă navală a fost distrusă de Armata Română în apropierea platformei Neptun Deep. Șefa CE avertizează asupra intensificării amenințărilor la adresa statelor membre și afirmă că Europa trebuie să fie pregătită să răspundă.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozivi în apropierea platformei sale «Neptun Deep» din Marea Neagră”, a scris Ursula von der Leyen, joi pe rețeaua X.

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Președinta Comisiei Europene susține că incidentul face parte dintr-o campanie mai amplă de amenințări, despre care afirmă că urmărește să provoace teamă și să afecteze unitatea europeană.

„Se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățenii noștri și urmărește să divizeze Uniunea noastră”, a transmis von der Leyen.

„Este vorba de un război hibrid”, a adăugat aceasta.

Declarațiile vin după ce două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit asupra unei drone maritime aflate în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a deschis focul cu tunul de bord, iar drona a fost lovită.

„Trebuie să avem capacitatea de a descuraja provocările”

Ursula von der Leyen a subliniat că apărarea păcii presupune și consolidarea capacității Europei de a răspunde amenințărilor.

„Misiunea fondatoare a Uniunii noastre este de a menține pacea. Astăzi, aceasta înseamnă și să avem capacitatea de a descuraja provocările și agresiunile”, a scris președinta Comisiei Europene.

Până la 800 de miliarde de euro pentru apărare

Von der Leyen a indicat și măsurile europene pentru consolidarea capacităților de apărare.

„Agenda noastră «Readiness 2030» mobilizează până la 800 de miliarde de euro”, a precizat ea.

Președinta Comisiei Europene a menționat și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și programul „Eastern Flank Watch”, prin care Bruxelles-ul urmărește creșterea producției europene de echipamente și dezvoltarea capacităților necesare statelor membre.

„Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Editor : Ana Petrescu

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