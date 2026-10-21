Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România (USR), dar și miniștrii pe care USR i-a avut în Guvernul condus de Ilie Bolojan, au susținut o conferință de presă, în ziua în care membrii Cabinetului Niculescu își preiau mandatele. Liderii USR și-au prezentat bilanțul mandatelor de miniștri și au dat detalii despre modul în care partidul va acționa în noul rol, cel de opoziție, vorbind și despre cooperarea cu PNL în viitor.

Conferința de miercuri a început cu un discurs susținut de Dominic Fritz, în cadrul căruia a evocat atacurile aduse de Sorin Grindeanu și social-democrați în ultimele zile.

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„Este dovada că PSD are de gând să își acopere propria incompetență cu atacuri la miniștrii performanți USR. Ăsta este filmul pe care îl vom vedea, puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a declarat Dominic Fritz.

„Va fi un Guvern evident controlat de PSD”

Dominic Fritz a mai subliniat că Guvernul Niculescu va fi „evident” controlat de Partidul Social Democrat.

„Nu va fi un Guvern în care premierul va avea vreun fel de libertate să ia decizii proprii, va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar de propriile interese. Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus, asta înseamnă că nevoia de control a PSD costă”, a adăugat Fritz.

Liderul USR a mai menționat că, după peste un an „de respect pentru banul public”, la Palatul Victoria a ajuns „din nou un Guvern care a anunțat dezmățul”.

„Nu ne vom resemna. Că suntem în opoziție nu înseamnă că nu putem livra pentru România și fiecare dintre foștii miniștri USR se vor lupta în continuare pentru dreptate, corectitudine, un stat mai funcțional”, a mai precizat Fritz.

Ce va face USR în opoziție și ce spune Fritz despre colaborarea cu PNL

Dominic Fritz a mai anunțat că USR va face „o opoziție curajoasă” și „focusată pe soluții și rezultate pentru români”, diferită de modul în care acționează AUR, care, în opinia fostului primar al Timișoarei, stârnește emoție doar pentru a ascunde colaborarea cu PSD.

Liderul USR a comentat inclusiv informațiile prezentate pe surse de Digi24, potrivit cărora Ilie Bolojan ar lua în calcul să formeze o alianță reformatoare, de dreapta, pentru alegerile parlamentare din 2028. Detalii, aici.

„Cu Ilie Bolojan mă leagă personal și politic o colaborare constructivă, s-a văzut în rezultatele guvernării, iar orice colaborare constructivă suportă și diferențe de opinii, de idei, suntem două partide diferite.

Din punctul meu de vedere USR este principalul partid reformist în România, dar amândoi credem că e responsabilitatea noastră să dăm României un Guvern fără PSD și fără AUR, asta putem face doar împreună și vom colabora în continuare”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz a exclus, însă, posibilitatea ca USR și PNL să fuzioneze și a precizat că „respectă” decizia liberalilor de a vota pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

„Credem că ar fi fost mai onest față de români să avem alegeri anticipate, dar respectăm că PNL a ales o altă cale (...) Obiectivul nostru politic este clar: O guvernare fără PSD și AUR care să facă reforme reale și să facă acest stat să funcționeze în favoarea cetățenilor. Ce formule se vor găsi, vom vedea”, este concluzia lui Dominic Fritz.

Editor : M.G.