Uzina Mecanică Bucureşti va construi 227 de vehicule blindate Pirahna. Ciucă: Se realizează primul joint venture consolidat

România devine una dintre primele ţări unde se localizează producţia de tehnică şi echipamente militare moderne, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, marţi, la ceremonia de semnare a acordului de asociere joint venture între Uzina Mecanică Bucureşti (UMB) şi General Dynamics European Land Systems Romania (GDELS Romania) privind producţia de transportoare blindate Pirahna.

„Putem să vedem că se realizează primul joint venture consolidat între Uzina Mecanică Bucureşti şi GD Land System şi MOWAG. Este cât se poate de evident faptul că prin acest demers putem să constatăm un grad ridicat de încredere pe care partenerii noştri strategici îl acordă ţării noastre într-un context de securitate deosebit şi care se concretizează în transfer de tehnologie know-how în industria românească, în economia românească. Discutam cu cei care s-au implicat nemijlocit în acest proiect şi îmi spuneau că trebuie să reprezinte un moment de mândrie, nu numai pentru cele două companii, dar şi pentru noi, pentru faptul că România devine una dintre primele ţări unde se localizează producţia de tehnică şi echipamente militare moderne”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Premierul a subliniat că valoarea obligaţiilor de compensare din cadrul acordului este de aproximativ 297 de milioane de euro, sumă din care, până acum, s-a realizat implementarea a aproximativ 55%-56%.

„Valoare ce este specifică primului contract subsecvent şi urmează derularea celui de-al doilea contract subsecvent şi, desigur, demararea procesului pentru realizarea celorlalte 133 de transportoare”, a declarat Ciucă.

El a subliniat că în domeniul producţiei de transportoare blindate de la UMB s-au făcut progrese importante care au ajutat la modernizarea tehnicii de luptă a Forţelor Armate române.

„Am avut timp înainte de începerea acestei festivităţi să merg împreună cu conducerea Uzinei Mecanice Bucureşti şi reprezentanţii GDELS să vedem ceea ce s-a realizat şi modul în care s-a integrat producţia de transportoare Pirahna în România. Ultima dată am fost aici în 2019. Pe linia de producţie erau două sau trei vehicule, astăzi linia este la capacitate maximă, şi, totodată, de atunci până acum, s-a reuşit livrarea a primelor 68 de transportoare. Două Batalioane de Infanterie din Forţele Terestre au acum tehnică modernă de luptă”, a evidenţiat Ciucă.

El a punctat şi importanţa contribuţiei altor companii private care activează în România la realizarea acestui proiect.

„Cred că este foarte important să subliniem că alături de UMB sunt şi alte companii private care contribuie efectiv la realizarea acestui produs. Considerăm că este important să spunem că Elmet şi-a realizat o capacitate la Măgurele, unde a reuşit să proiecteze şi să producă turela, trebuie să fie un motiv de bucurie şi de mândrie pentru noi. De asemenea, Pro Optica este furnizor de echipamente pentru întreg ansamblul transportorului. Sper să nu uit, CSR şi Interactiv care contribuie la tot ceea ce înseamnă partea de comunicaţii şi integrarea capabilităţilor de management a sistemului informatic. Acestea sunt elementele pe care noi ni le-am dorit şi pe care noi le vedem ca fiind ceea ce poate să reprezinte catalizatorul pentru relansarea industriei de apărare româneşti”, a declarat Ciucă.

Premierul a transmis şi un mesaj investitorilor din domeniu: „România are resursă umană, România are potenţial”.

„Îi rugăm pe fiecare dintre cei cu care am stat de vorbă să înţeleagă că România are resursă umană, România are potenţial şi că România are voinţă pe care trebuie s-o valorificăm şi să o fructificăm în aşa fel încât să putem să ne aliniem la tot ceea ce înseamnă nevoia de standarde, aşa cum ni le-am asumat atunci când am devenit membri ai Alianţei Nord-Atlantice şi membri ai Uniunii Europene şi, desigur, aşa cum ne-am angajat în parteneriatele strategice pe care le-am semnat cu cei mai importanţi parteneri ai noştri. În final, doresc să le mulţumesc tuturor celor care au pus umărul şi s-au implicat în realizarea acestui proiect şi să îi asigur că Guvernul României susţine şi va continua să susţină astfel de iniţiative, de care cu toţii avem nevoie”, a mai afirmat Ciucă.

La ceremonia de semnare au mai participat, între alţii, ministrul Economiei, Florin Spătaru, şi însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, David Muniz.

UMB va construi 227 de vehicule blindate

Uzina Mecanică Bucureşti va construi 227 de vehicule blindate, în parteneriat cu General Dynamics European Land Systems România (GDELS), a afirmat, marţi, ministrul Economiei, Florin Spătaru.

„Este un moment important pentru colaborarea dintre UMB şi GDELS. Documentul ce urmează să fie semnat astăzi profilează un parteneriat strategic sustenabil între România şi Statele Unite. Fabricarea în comun a 227 vehicule blindate este un impuls excepţional pentru relansarea producţiei la UMB”, a spus Spătaru, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, şi alte companii private sunt implicate în acest parteneriat, ceea ce va reprezenta un start pentru industria de apărare din România.

„Vorbeam cu reprezentanţii GDELS, care spuneau că România va deveni o casă pentru General Dynamics, lucru de care ne bucurăm cel mai mult, că parteneriatul şi de asemenea colaborarea cu toate celelalte companii din industria de apărare pot genera plusvaloare, proiecte şi produse care sunt atât de necesare în acest moment în industria de apărare şi în regiune”, a precizat ministrul de resort.

El a adăugat că România poate deveni exportator regional de echipamente din industria de apărare.

„133 de noi transportatoare urmează să fie livrate şi realizate în colaborare şi mă aştept ca UMB să-şi intensifice eforturile de a-şi dovedi capabilitatea şi calitatea resursei umane, să aducem acest standard la cel mai înalt nivel. Avem oportunităţi de dezvoltare şi proiecte care ar putea să facă din România exportator la nivel regional”, a continuat ministrul.

La rândul său, Alfonso Ramonet, preşedintele GDELS, a susţinut că acesta este doar începutul, iar compania pe care o reprezintă şi-ar dori să realizeze mai multe produse în România.

„Avem resurse umane să construim astfel de vehicule, alături de experienţa pe care o are UMB. Nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut furnizori foarte buni aici, companii care şi-au asumat şi au adus tehnologie din alte părţi, precum din Canada, şi şi-au adaptat standardele. Considerăm că baza pe care o avem aici în România ne întăreşte afacerile. Considerăm România ca fiind o piaţă hub în acest moment”, a spus Ramonet.

Editor : I.C