Visau la modernizare, dar s-au trezit cu un val de avarii. Este cazul a zeci de locuitori din Iași, a căror stradă a început să se surpe, din cauza unor lucrări de modernizare la o stație de pompare din zonă. De fiecare dată când plouă, drumul se inundă și apar avarii la rețea, spre disperarea oamenilor. Compania de apă susține că problemele au apărut din cauza instabilității solului.

„Ia uitați apa! Se poate curenta oricând, oricine, la orice oră. Apa vine de acolo de sub pământ, bineînțeles că se duce și în curte”, spune revoltat un localnic.

Problemele la această stradă din Iași ar fi început acum trei ani, când în zonă au început lucrări de modernizare. Acum, zeci de oameni au de suferit.

„După cum se vede, se deplasează terenul și ne afectează și pe noi. În primul rând strada, care e foarte ciopârțită”, se plânge cineva.

„Refulează foarte mult - mii de metri cubi de apă în decurs de câteva ore. Vă daţi seama că are legătură cu sistemul de canalizare, care este sub şosea”, completează altcineva.

„Strada este distrusă pe o porțiune de aproximativ 100 de metri. Pentru șoferi e o provocare să treacă prin zonă, iar pe alocuri sunt diferențe de nivel de câțiva zeci de centimetri”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

În zonă a fost montată o nouă stație de pompare a apei, iar de fiecare dată când plouă, strada se inundă și apar avarii la rețeaua de apă. Compania de apă susține, însă, că problemele au apărut din cauza instabilității solului.

„Alunecările de teren afectează infrastructura de apă și canalizare, provocând avarii la rețelele operate de ApaVital. Operatorul intervine pentru remedierea acestor defecțiuni, însă lucrările sale au ca obiect exclusiv repararea rețelelor afectate și nu pot elimina cauzele alunecărilor. Aici este nevoie de stabilizarea și punerea în siguranță a versantului”, transmite purtătorul de cuvânt al companiei de apă, Răzvan Manolache.

„Noi am făcut și un studiu de impact în zona respectivă, să vedem dacă alunecările de teren sunt de amploare și va trebui să facem operațiuni de consolidare a versantului. Ceea ce nu este cazul în acest moment. La o stație de pompare montată de compania de apă, s-au înregistrat câteva deficienţe, ceea ce a dus la întreruperea lucrărilor de modernizare”, a transmis, în replică, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian Buraga.

Autoritățile spun că vor asfalta strada după ce compania de apă va rezolva avariile.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia