Valea Saulei din Sectorul 2 al Bucureștiului a fost declarată marți arie naturală protejată de interes local, alături de Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani. Zona se întinde pe 5,2 hectare și adăpostește peste 350 de specii sălbatice, dintre care 12 sunt protejate, potrivit Asociației Parcul Natural București (APNB).

Consiliul General al Municipiului București a aprobat înființarea noii arii protejate cu 45 de voturi pentru și o abținere, după cinci ani de cercetări și monitorizări realizate de Asociația Parcul Natural București, în colaborare cu Primăria Sectorului 2 și comunitățile locale.

Valea Saulei se află în apropierea cartierelor Andronache, Gherghiței și Doamna Ghica, zone cu puține spații verzi, și cuprinde foste bazine piscicole, pajiști și suprafețe împădurite. În trecut, aici exista un pârâu care izvora din Pădurea Băneasa și se vărsa în râul Colentina.

Printre speciile identificate în zonă se numără vidra, țestoasa de apă, pescărașul albastru, stârcul cenușiu, egreta mică și șopârlița de frunzar. Cercetările recente au dus și la descoperirea marmoratului mare, un fluture sensibil la poluare, pesticide și îngrășăminte chimice. Acesta este a 21-a specie de fluture de zi documentată în Valea Saulei, iar prezența sa indică, potrivit asociației, o stare ecologică bună a pajiștilor.

Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București, a explicat că protejarea unor astfel de spații contribuie atât la conservarea biodiversității, cât și la îmbunătățirea calității vieții în oraș.

„Pe lângă apariția unui nou parc, Aria Naturală Protejată Valea Saulei înseamnă că, treptat, recunoaștem că alături de noi, în oraș, mai trăiesc și alți locuitori. Au pene, solzi, blană sau puf, sunt discreți, iar locul în care viețuiesc, fie că vorbim de Parcul Natural Văcărești, Pădurea Băneasa sau Valea Saulei, face bine sănătății noastre. De prosperitatea naturii din aceste locuri depinde calitatea vieții în oraș. Protecția lor înseamnă protecția noastră”, a declarat acesta.

Sursa foto: Daniel Mirlea Deschide galeria foto

Ce se va schimba în Valea Saulei și cum poate fi vizitată zona

În urma deciziei Consiliului General, în Valea Saulei sunt prevăzute lucrări de curățare, amenajare a accesului și conservare a habitatelor naturale. Acestea ar urma să permită utilizarea zonei pentru plimbări, recreere și observarea naturii, cu respectarea regulilor specifice unei arii protejate.

Primăria Sectorului 2 va asigura administrarea spațiului verde și gestionarea deșeurilor, în timp ce Asociația Parcul Natural București se va ocupa de activitățile de conservare, vizitare și informare a publicului. Amenajarea zonei este inclusă și în conceptul proiectului câștigător al concursului internațional de soluții pentru salba de lacuri de pe râul Colentina, din Sectorul 2.

Valea Saulei poate fi vizitată deja, iar accesul se face din Strada Gherghiței nr. 116. În interiorul ariei protejate sunt interzise abandonarea deșeurilor, aprinderea focului, hrănirea păsărilor și a altor animale, abandonarea animalelor exotice, tăierea vegetației și defrișările.

Înființarea acestei arii face parte din programul Rewilding Bucharest, lansat de APNB în 2024, care urmărește protejarea a cinci zone naturale din București: Pajiștea Petricani, Valea Saulei, Pădurea Băneasa, Lunca Dâmboviței și Stufărișurile din Dobroești-Pantelimon. Suprafețele vizate însumează peste 1.500 de hectare, iar obținerea statutului de arie protejată presupune parcurgerea procedurilor necesare pentru fiecare zonă.

Editor : A.D.