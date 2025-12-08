„Valize cu cash”. Firma din Israel de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, vizată într-un scandal de corupție

Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște detaliile anchetei și colaborează cu autoritățile competente.

Contractele atribuite firmei israeliene de apărare Elbit Systems se află în centrul unei anchete coordonate de parchetul federal belgian. Un consultant, care a jucat un rol esențial în obținerea acestor contracte, are pe numele său un mandat de arestare internațional.

Procuratura federală belgiană a emis un mandat de arestare internațional pentru un consultant suspectat că ar fi acționat în numele Elbit Systems, principalul contractor israelian din domeniul apărării, într-o serie de contracte importante atribuite de o agenție NATO.

Numele lui Eliau Eluasvili, un cetățean italian în vârstă de 60 de ani, apare în mod repetat în acest caz complex, care implică magistrați și polițiști din Belgia, Țările de Jos, Statele Unite, Elveția, Luxemburg și România. Eluasvili este căutat de justiție din 30 septembrie pentru „corupție activă și participare la o organizație criminală”. Potrivit surselor jurnaliștilor francezi, Elbit Systems a fost suspendată în iulie de la participarea la contractele de achiziții publice ale NATO.

La Lettre, în parteneriat cu ziarele belgiene Le Soir și Knack și cu mass-media olandeză Follow the Money, investighează de câteva luni mita plătită în legătură cu mai multe contracte importante de armament atribuite de Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Arestarea a cinci dintre agenții și foști agenți ai săi între februarie și mai în mai multe țări europene a șocat agenția cu sediul în Luxemburg, care a cheltuit aproape 10 miliarde de euro pe comenzi în acest an (LL, 20/10/25). Scandalul a zguduit NSPA și NATO încă din primăvară.

Consultantul fugar

Anchetatorii suspectează că, pe parcursul mai multor ani, Eluasvili a permis companiei Elbit Systems să obțină numeroase contracte, ale căror clauze au fost manipulate. Italianul, care rămâne în libertate, este menționat în actele constitutive și în capitalul social al unei galaxii de companii de consultanță cu sediul în Lituania, Florida, Regatul Unit, Grecia și România.

Potrivit surselor jurnaliștilor străini, NATO a decis în această vară să suspende mai multe programe legate de grupul Elbit Systems, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 6,83 miliarde de dolari. Măsura a fost una dintre primele reacții la valul de arestări care a avut loc între februarie și mai. Un e-mail intern al NSPA din 31 iulie enumeră contractele „acordate companiilor implicate în activități frauduloase”.

Lista include cincisprezece contracte suspendate de NATO. Treisprezece dintre acestea sunt contracte atribuite Elbit Systems și filialei sale Orion Advanced Systems. Erau contracte pentru furnizarea de focoase aeriene și bombe cu focos, rachete de semnalizare pentru avioane și proiectile de 155 mm pentru forțele armate ale NATO.

Unul dintre contractele de pe listă se remarcă prin amploarea sa: programul de modernizare la jumătatea ciclului de viață al navelor de patrulare offshore ale marinei portugheze, cu un buget total de 100 de milioane de euro pentru perioada 2016-2024, o parte din acesta fiind atribuit de NATO companiei Elbit.

„Nereguli” în contracte

Într-un document din 31 iulie care însoțește lista contractelor suspendate, șefa programului de muniții al NSPA, Céline Danielli, a avertizat reprezentanții Alianței cu privire la amploarea fraudei.

„Suspendarea furnizorilor survine în urma apariției unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca furnizorii să se fi angajat în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor”, a scris ea. „Ca urmare, strategia noastră actuală de achiziții nu mai poate fi pusă în aplicare”, a adăugat Céline Danielli. NSPA rămâne disponibilă pentru a discuta impactul operațional al acestei decizii, care ar putea fi limitat.

Suspiciunile sunt întărite de faptul că toți agenții sau foștii agenți NATO arestați în ultimele luni erau activi în programul de muniție al NSPA. Începând cu Guy Moeraert, un fost soldat belgian care a fost activ în perioada 2015-2020 în departamentul de operațiuni, unde a fost repartizat în programul de achiziții de muniție. Ulterior, a devenit consultant. În prezent, el este supus monitorizării electronice, după o ședere de șase luni în închisoare.

Moeraert este suspectat de instanțele belgiene că ar fi primit 1,9 milioane de euro în comisioane ilegale pentru programe de muniție și echipamente aeronautice în valoare de câteva sute de milioane de euro. El a fost acuzat de „corupție activă și pasivă, spălare de bani și participare la o organizație criminală”. Avocatul său a declarat că clientul său „a pus totul pe masă, a dat nume (și) nu contestă elementele factuale”, dar „beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție”.

Instanțele belgiene vor să afle dacă fostul agent NSPA, care a devenit consultant independent în 2021, a lucrat pentru Eluasvili și l-a ajutat să obțină mai multe contracte NATO pentru Elbit Systems, potrivit surselor noastre.

O rețea de foști agenți deveniți consultanți, care își deschid cu bucurie agendele de adrese pentru industriași, gravitează în jurul sediului NSPA din Luxemburg. Aceștia au profitat de noua situație geopolitică, de explozia bugetelor europene de apărare și de cunoștințele lor interne despre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord pentru a ajuta anumite companii să câștige contracte în urma unor licitații complexe lansate de NSPA.

Uneori, aceștia ofereau chiar și sfaturi cu privire la detaliile contractelor. NSPA, al cărui cod de etică nu menționează nimic despre trecerea agenților săi în sectorul privat, nu a manifestat prea mult interes față de dezvoltarea carierei foștilor săi angajați.

Armatele NATO sunt îngrijorate

Afacerea Elbit a provocat jenă în capitalele europene, având în vedere numărul mare de programe NATO echipate de producătorul israelian în ultimii ani. Firma a încheiat un contract în valoare de 175 de milioane de dolari pentru sisteme de autoprotecție pentru 12 elicoptere Airbus Caracal H225M comandate de forțele speciale olandeze, precum și pentru contramăsuri electronice pentru avioane de transport C-390 livrate armatei austriece și olandeze.

Elbit a echipat, de asemenea, flota de avioane cisternă Airbus MRTT a opt țări NATO, printre care Germania, Olanda, Belgia și Danemarca, un program uriaș atribuit în 2023, în valoare de zeci de milioane de dolari. Armata franceză, care comandă puține echipamente israeliene, nu este afectată de aceste ultime contracte.

Conform documentelor interne consultate de La Lettre și partenerii săi, Elbit Systems ar putea fi acum inclusă pe lista neagră a NSPA, în urma suspendării temporare legate de cele 13 contracte pe care NATO le consideră suspecte.

Intervenția SUA

Ancheta judiciară internațională a dezvăluit un sistem extins, care depășește cu mult contractele grupului israelian. Potrivit surselor jurnaliștilor străini, Moeraert, consultantul încarcerat în Belgia, a fost prezentat lui Eluasvili de un contractor din domeniul apărării, al cărui nume a apărut și în alte cazuri de mită de interes pentru sistemul judiciar: Ismaïl Terlemez. Acest om de afaceri turc, fost agent NSPA, este directorul general al grupului Arca Defence, cu sediul la Ankara.

Terlemez a fost ținta unei anchete îndelungate a FBI privind mita legată de un contract TNT încheiat de NATO pentru armata americană. El a fost arestat pe 13 mai la aeroportul din Bruxelles pentru că ar fi primit mită, dar a fost eliberat pe 9 iulie. După cum a dezvăluit La Lettre și partenerii săi (LL, 20/10/25), Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a renunțat la acuzațiile împotriva sa la doar două săptămâni după o întâlnire între președintele Donald Trump și omologul său Recep Tayyip Erdoğan, pe 25 iunie, la summitul NATO de la Haga.

O decizie similară a DoJ a fost luată în aceeași zi, 9 iulie. Aceasta a vizat un alt caz care implica valize cu bani cash în România, legat de contracte în valoare de câteva sute de milioane de euro pentru furnizarea de combustibil navelor militare ale țărilor NATO.

Statele membre NATO cer transparență

Aceste cazuri de corupție în serie au căpătat acum o dimensiune politică la vârful ierarhiei NATO. Ele au fost pe ordinea de zi a ultimei reuniuni din 19 noiembrie a Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO. Stacy Cummings, directorul general american al NSPA, a fost chemată să dea explicații, iar mai mulți dintre cei 32 de ambasadori care reprezintă țările NATO au cerut o mai mare transparență pentru combaterea fraudei.

Un raport intern publicat de La Lettre (document) a dezvăluit presiunile exercitate de Cummings și de Washington pentru a limita lupta împotriva corupției în cadrul auditurilor interne ale NSPA (LL din 21/11/25).

Și la Paris, pe 2 decembrie, la Adunarea Națională, problema a fost ridicată în timpul sesiunii de întrebări adresate guvernului. Deputatul comunist Édouard Bénard a interpelat-o pe ministrul apărării Catherine Vautrin cu privire la „contractele de armament trucate” de „agenții corupți ai NSPA”.

„Ori de câte ori există cea mai mică îndoială, trebuie desigur să se efectueze investigații”, a răspuns ministrul, afirmând că Franța a cerut „cea mai mare vigilență” în ceea ce privește activitățile agenției și gestionarea achizițiilor sale. Guvernul francez tratează această chestiune cu seriozitate. După ce a contactat-o inițial pe Vautrin prin scrisoare la 31 octombrie, Bénard a fost imediat sunată înapoi de consilierii săi. Când a fost contactat de echipa de jurnaliști, biroul ministerului apărării a declarat că Franța solicită „eforturi continue pentru a asigura transparența și eficiența operațiunilor agenției”. Criticile, formulate într-un limbaj diplomatic atent, vizează direct guvernanța NSPA.

Elbit Systems, întrebată despre acuzațiile de corupție, a declarat că „menține un program cuprinzător de conformitate” și că „a oferit NSPA orice asistență de care ar putea avea nevoie”. Dar a mai spus că „nu are cunoștință de detaliile menționate... și, prin urmare, nu poate comenta în acest stadiu”. Alianța NATO nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, dar într-o notă internă din 31 iulie, managerul programului de muniții a menționat că „alte companii [în afară de Elbit] ar putea fi supuse aceluiași proces în viitorul apropiat”. Terlemez și Arca Defence nu au răspuns la solicitările de comentarii. În ceea ce îl privește pe Eliau Eluasvili, acesta nu a putut fi contactat înainte de publicarea acestei investigații.

Reacția companiei

Compania israeliană a venit cu o reacție publică. Digi24.ro o redă integral mai jos.

Elbit Systems nu cunoaște toate detaliile menționate în articol. Din câte înțelegem, în prezent se desfășoară o anchetă amplă, care vizează mai multe companii cu care consultantul menționat în articol a avut legături.

Compania susține că nu au existat nereguli în conduita sa în ceea ce privește niciun proiect cu NSPA. Este important să se clarifice faptul că această chestiune se referă la agenția de achiziții a NATO și nu la statele membre NATO sau la vreun stat anume.

Elbit are proceduri de licitație sau activități comerciale foarte limitate, dacă există, cu organismul de achiziții NSPA, iar aceste activități continuă să se desfășoare în cursul normal al activității.

Compania și-a oferit asistența și va coopera pe deplin, după cum este necesar.

Editor : A.R.