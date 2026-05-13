Live TV

Vântul puternic a făcut ravagii în București și Ilfov: Peste 40 de intervenţii ale pompierilor și 25 de mașini avariate

Data actualizării: Data publicării:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Autospecială de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Pompierii au avut, de marţi până miercuri, la ora 14.00, peste 40 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, după ce vântul puternic a doborât copaci sau a făcut ca elemente de construcţie să fie în pericol să cadă. În urma incidentelor, au fost avariate 25 de autoturisme.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov a anunţat că, pe durata Codului galben privind intensificări ale vântului, pompierii au gestionat, de marţi de la ora 10.00, până miercuri, la ora 6.00, în total 17 intervenţii în Bucureşti şi Ilfov.

Şaisprezece intervenţii au avut loc în Bucureşti, din care 13 au fost pentru copaci căzuţi, 2 pentru elemente de construcţie desprinse şi una pentru un stâlp în pericol de cădere. În urma acestora, au fost avariate în total 10 autoturisme.

În Ilfov, pompierii au fost chemaţi să intervină după ce un copac a căzut.

Miercuri, până la ora 14.00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 24 de intervenţii în Bucureşti, dintre care 20 pentru copaci căzuţi şi 4 pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestora, au fost avariate în total 15 autoturisme.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
copil_cautat_sibiu
4
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu o umbrela luata de vant
Noi alerte de vreme rece: ANM a emis cod galben de vânt puternic. Care sunt județele vizate HARTĂ
Mai multe străzi din Slatina sunt inundate FOTO Captură
Străzi inundate în Slatina după ploile abundente din ultimele ore. Când s-ar putea opri furtuna
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță cod galben de ploi, grindină și vânt în mai multe regiuni din țară
fata care sta pe iarbă la soare
Cum se anunță vremea până pe 1 iunie. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
nori cu soare
Vremea se încălzește la temperaturi de vară, dar urmează o nouă răcire bruscă și ploi. Prognoza pe două săptămâni, în fiecare regiune
Recomandările redacţiei
Summit skupiny B9
Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar...
Summit skupiny B9
Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la...
Sorin Grindeanu.
Liderii PSD s-au întâlnit înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce...
Ultimele știri
Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii
Donald Trump a ajuns la Beijing, unde îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă China”
Emil Boc: PNL nu va susține niciun guvern cu PSD, inclusiv unul tehnocrat sprijinit de social-democrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Fanatik.ro
Dincolo de discuțiile de la summitul B9: pe ce loc e România în lume din punct de vedere militar...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Decizia Meta l-a costat pe Cristiano Ronaldo 18 milioane de urmăritori! Cu câți followers a rămas pe Instagram
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...