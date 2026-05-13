Vântul puternic a făcut ravagii în București și Ilfov: Peste 40 de intervenţii ale pompierilor și 25 de mașini avariate

Pompierii au avut, de marţi până miercuri, la ora 14.00, peste 40 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, după ce vântul puternic a doborât copaci sau a făcut ca elemente de construcţie să fie în pericol să cadă. În urma incidentelor, au fost avariate 25 de autoturisme.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov a anunţat că, pe durata Codului galben privind intensificări ale vântului, pompierii au gestionat, de marţi de la ora 10.00, până miercuri, la ora 6.00, în total 17 intervenţii în Bucureşti şi Ilfov.

Şaisprezece intervenţii au avut loc în Bucureşti, din care 13 au fost pentru copaci căzuţi, 2 pentru elemente de construcţie desprinse şi una pentru un stâlp în pericol de cădere. În urma acestora, au fost avariate în total 10 autoturisme.



În Ilfov, pompierii au fost chemaţi să intervină după ce un copac a căzut.



Miercuri, până la ora 14.00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 24 de intervenţii în Bucureşti, dintre care 20 pentru copaci căzuţi şi 4 pentru elemente de construcţie desprinse. În urma acestora, au fost avariate în total 15 autoturisme.

