Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței

Mădălina Ghenea FOTO: Profimedia Images

Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Tribunalul de la Milano a decis condamnarea la un an și șase luni cu suspendare a femeii de 45 de ani care îi trimitea mesaje de amenințare vedetei. Mădălina Ghenea a fost bombardată cu amenințări și jigniri repetate pe rețelele sociale. Inițial, procurorul de caz a cerut o pedeapsă de 2 ani de închisoare.

Mădălina Ghenea a făcut reclamația la adresa acestei femei, însă ani de zile persoana din spatele contului agresiv a fost neidentificată. Mesajele defăimătoare la adresa vedetei, amenințările și insultele au continuat și au fost trimise și membrilor familiei Mădălinei.

Judecătorii au decis ca femeia acuzată să fie internată într-un centru de reabilitare, când decizia se va pune în aplicare. Tot acuzata are de plătit imediat daune provizorii de 40.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, victimei și mamei sale. Inițial Madălina Ghenea a cerut daune de 5 milioane de euro pentru ea și 200.000 de euro pentru mama sa.

Imediat dupa sentință, Mădălina Ghenea a declarat: "Astăzi sunt aici pentru fiica mea și mama mea și pentru toate femeile care sunt victime ale urii. Reclamaţi, reclamaţi, reclamaţi!", a fost mesajul vedetei.

