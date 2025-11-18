Un nou proiect turistic național își propune să valorifice comorile ascunse ale Dobrogei. Inspirat de Via Transilvanica, Via Dobrogeana se va întinde pe un traseu de peste 850 de kilometri și va străbate sud-estul țării, promovând locuri izolate, peșteri, cetăți și comunități aparte. Traseul ar urma să fie gata în 2027, iar investiția de 4 milioane de euro va fi acoperită din donații și sponsorizări, spun inițiatorii proiectului.

Noul traseu turistic va porni de la Mănăstirea Precista din Galați, inaugurată în urmă cu 200 de ani, și va avea punctul final în județul Ialomița, în locul în care s-a născut Mihai Viteazul. Turiștii vor putea vizita mănăstiri, rezervații naturale, muzee, crame vechi și puncte gastronomice locale.

„Spre exemplu, în Tulcea, așa cum s-a și subliniat, se poate vedea calea pe apă în Delta Dunării, orașul Sulina, un oraș vechi, care ne îndeamnă spre romantism, celelalte sate din Deltă care își spun povestea și nu o cunoaște orișicine”, spune Bianca Folescu, manager de proiecte și evenimente.

„Pe lângă obișnuitul tur pe care îl poți face în cramă, în care poți merge pe traseul strugurelui din câmp până la îmbuteliere. Se organizează, de obicei, mese cu specific dobrogean, poți întâlni o orchestră și un ansamblu de dans, care pot întregi experiența”, explică Mădălin Simion, directorul de marketing al unei crame.

„Unul dintre cele trei evenimente cu siguranță va fi pe bicicletă, o să parcurgem un traseu, un altul o să-l parcurgem pe jos. Ne dorim foarte mult să atragem în proiectul nostru și comunitățile de motocicliști”, completează Marcel Caruz, manager de activități.

Via Dobrogeana va fi gata în 2027. Până atunci vor fi montate borne, panouri, indicatoare și va fi generată o aplicație, pe care turiștii o vor putea folosi pentru a ajunge în toate locurile importante.

„Traseul e pedestru și navigabil. O porțiune de traseu nu se va putea face pe jos, doar cu vaporul, de la Sf. Gheorghe la Sulina. În rest, tot traseul e pedestru, se poate face și pe bicicletă, anumite porțiuni chiar și pe caiac”, povestește inițiatorul proiectului Via Dobrogeana, Laurențiu Isopescu.

Investiția este de 4 milioane de euro, bani din donații și sponsorizări.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia