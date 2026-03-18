Victima unui accident rutier, rănită din nou după ce ambulanţa în care se afla s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7

Un bărbat care a fost victimă a unui accident rutier produs, miercuri, în localitatea Câinenii Mari, judeţul Vâlcea, şi care era transportat cu o ambulanţă la spital a fost rănit din nou, după ce autosanitara s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7. El a fost transportat la spital, conştient. Traficul rutier se desfăşoară pe un fir, alternativ.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 7, localitatea Gura Văii, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanţă şi un camion de salubritate.

Ambulanţa transporta un pacient rănit într-un accident produs în localitatea Câinenii Mari, iar în urma impactului cu camionul pacientul a suferit noi răni. El a fost transportat la spital, în stare de conştienţă.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor şi se estimează că va reveni la normal în jurul orei 13:00.

IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
robert cazanciuc digi
3
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
4
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident A3
Un camion s-a răsturnat pe Autostrada A3 după ce i-a explodat o anvelopă. Circulație restricționată pe ambele sensuri de mers
mașină răsturnată bucurești
Accident cu șase mașini, în Sectorul 2 din Capitală: un autoturism s-a răsturnat. O femeie a fost dusă la spital
170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_03_ilan laufer INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilan Laufer a fost amendat după accidentul în care a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o zebră pe trotinetă cu copiii săi
ILAN LAUFER 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilan Laufer şi gemenii săi de 5 ani au fost loviți de o mașină când traversau strada pe trotinetă, în București
ambulanta SMURD
Incident grav în Timiș. Un băiat de 13 ani a fost rănit după ce o poartă de fotbal a căzut peste el
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-18 at 13.07.48
„Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari...
alina gorghiu la conf prersa
Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o...
remorcherul astana
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană a murit și alte...
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Oana Țoiu susține că „nu există ameninţări directe” din partea...
Ultimele știri
Cum s-ar putea asigura aprovizionarea suficientă a trupelor aliate, în cazul unui viitor conflict cu Rusia. România, posibil beneficiar
Inflația din România, în scădere la 8,3% în februarie. Țara rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1%
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o rezistență de nezdruncinat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Ce tragedie! Fostul fotbalist de la Steaua și Farul, printre cei care au murit pe vasul scufundat în...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus...
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
Munca în weekend: poți fi dat afară dacă nu accepți să lucrezi duminica?
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Trailerul pentru „Dune: Part Three”, lansat. Villeneuve: Pentru al treilea film am simţit o poftă la care nu...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
Ajutoarele la pensie încaieră doi miniștri din Guvern. Pensionarii riscă să rămână cu buza umflată în aprilie
Digi FM
Elena Cârstea, dezvăluiri despre moartea fiului vitreg. Brett s-a stins din viață la 30 de ani, în urma unei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Cum a devenit Leonardo DiCaprio cea mai virală vedetă pe reţelele sociale. Momentul care a generat vâlvă la...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026