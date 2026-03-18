Victima unui accident rutier, rănită din nou după ce ambulanţa în care se afla s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7

Un bărbat care a fost victimă a unui accident rutier produs, miercuri, în localitatea Câinenii Mari, judeţul Vâlcea, şi care era transportat cu o ambulanţă la spital a fost rănit din nou, după ce autosanitara s-a ciocnit cu un camion de salubritate, pe DN 7. El a fost transportat la spital, conştient. Traficul rutier se desfăşoară pe un fir, alternativ.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN 7, localitatea Gura Văii, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanţă şi un camion de salubritate.

Ambulanţa transporta un pacient rănit într-un accident produs în localitatea Câinenii Mari, iar în urma impactului cu camionul pacientul a suferit noi răni. El a fost transportat la spital, în stare de conştienţă.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor şi se estimează că va reveni la normal în jurul orei 13:00.

