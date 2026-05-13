Victimele infracțiunilor vor fi anunțate când făptașii sunt eliberați din închisoare, evadează sau sunt internați. Legea, adoptată

Victimelor unor infracțiuni vor fi informate atunci când autorul fărădelegii este eliberat din închisoare, a evadat sau va fi internat în spital, potrivit unei legi adoptate miercuri de Camera Deputaților.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eficientizarea procedurilor judiciare și al reducerii duratei proceselor penale. Modificările propuse urmăresc instituirea unor mecanisme procedurale mai suple, evitarea reluării ciclice a unor etape, consolidarea rolului activ al organelor judiciare și valorificarea mijloacelor moderne de comunicare pentru citarea părților și administrarea probelor, în vederea asigurării celerității procesului penal, fără a aduce atingere garanțiilor procesuale fundamentale, scrie Agerpres.

De asemenea, initiațiva vizează instituirea unor mecanisme care să asigure prioritatea soluționării cauzelor cu victime vulnerabile, să limiteze numărul audierilor repetate, să utilizeze mijloace tehnice moderne de înregistrare a declarațiilor și să consolideze coordonarea între organele judiciare și serviciile de asistență pentru victime.

„Persoanei vătămate i se aduce la cunoștință, cu ocazia primei audieri, de către organul de urmărire penală și de către instanța de judecată, faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, va fi condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, respectiv în cazul în care față de acesta se va lua măsura de siguranță a internării medicale sau internarea medicală provizorie, poate să fie informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia, inclusiv din unitatea în care executa măsura internării medicale”, se arată în proiectul de lege.

Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza, respectiv judecătorul delegat cu executarea de la instanța de executare, informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv, în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative privative de libertate, respectiv care este internată medical, va fi eliberată. Dacă data eliberării este cunoscută, informarea victimei infracțiunii și a membrilor de familie ai acesteia se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical, iar în celelalte cazuri informarea se realizează de îndată.

„'În cazul evadării din locul în care inculpatul sau condamnatul execută măsura preventivă privativă de libertate, pedeapsa închisorii ori a detențiunii pe viață, administrația locului de deținere sau organul de poliție care supraveghează respectarea executării măsurii arestului la domiciliu înștiințează, de îndată, organul judiciar, organul de poliție în a cărui circumscripție locuiește victima, care, de urgență, informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia care ar putea fi în pericol', menționează inițiativa legislativă.

Proiectul de lege, inițiat de deputatul PSD Diana Tușa, a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

