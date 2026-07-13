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Victimele Mineriadei din iunie 1990 vor primi o indemnizaţie lunară și alte beneficii. Când intră legea în vigoare

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mineriada digi
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Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizaţie reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical şi tratamente în regim gratuit şi se pot pensiona cu cinci ani înainte de vârsta standard, conform prevederilor unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan şi care va intra în vigoare anul viitor.

Sunt considerate victime ale evenimentelor din perioada 13 - 15 iunie 1990 urmaşii persoanelor care au murit în timpul violenţelor de la Bucureşti, persoane care au fost rănite, arestate sau reţinute atunci.

Victimele Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 pot primi gratuit un loc de veci şi sunt scutite de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soţul/soţia, precum şi de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat.

Aceste persoane mai beneficiază de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, de 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători.

De aceste gratuităţi beneficiază şi persoana care are calitatea de însoţitor al persoanei cu grad de invaliditate sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoţitor.

Începând cu al doilea an de la acordare, indemnizaţia prevăzută se indexează anual, din oficiu, cu rata inflaţiei comunicată de
Institutul Naţional de Statistică pentru anul calendaristic anterior.

Editor : C.L.B.

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