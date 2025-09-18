Live TV

VIDEO Accident grav în Craiova. O mașină s-a izbit de un autobuz cu călători, după ce un şofer de 80 de ani nu a acordat prioritate

Data publicării:
accident
Accident grav joi într-o intersecție din Craiova. Foto: Captură video

Accident grav joi într-o intersecție din Craiova. O mașină s-a izbit de un autobuz de transport public, iar trei oameni au fost răniți.

Șoferul mașinii a fost găsit de salvatori în stop cardio-respirator, iar alte două persoane, printre care și un călător din autobuz, au suferit răni. Șoferul mașinii a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență, unde au ajuns și celelalte două victime.

Accidentul s-a produs după ce şoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 80 de ani, nu a acordat prioritate autobuzului.

„Un bărbat, de 80 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism la intersecţia străzilor Alexandru Macedonski cu Împăratul Traian, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus de un bărbat, de 56 de ani, din municipiul Craiova. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 80 de ani, o femeie, de 79 de ani, pasageră în autoturism, şi o altă femeie, de 69 de ani, pasageră în autobuz, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital”, a transmis IPJ Dolj.

Şoferul autobuzului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, şoferului autoturismului urmează să-i fie recoltate probe de sânge pentru a se stabili dacă băuse alcool.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

