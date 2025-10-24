VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului

Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Patru persoane sunt implicate, două fiind declarate decedate.

La faţa locului acţionează 13 pompieri cu 2 autospeciale de intervenţie şi o ambulanţă SMURD tip EPA, sprijiniţi de un echipaj SAJ tip C cu medic. La faţa locului au intervenit şi echipaje din judeţul Suceava.

„Echipajele Secţiei de Pompieri Paşcani intervin la această oră între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate şi inconştiente”, a transmis ISU Iași.

Accident grav pe DN2 FOTO: ISU

ISU Suceava anunţă că cele două persoane rămase încarcerate au fost extrase. „Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul”, a precizat ISU Suceava.

Şoferul autotrenului, conştient şi cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

Editor : A.P.