VIDEO Aglomerație infernală în sudul litoralului: Se circulă bară la bară pe DN39

Trafic aglomerat la mare, spre sudul litoralului, joi după-amiază. Se merge bară la bară pe Drumul Național 39.

Valorile de trafic sunt ridicate joi după-amiază pe DN39, drumul care leagă Constanța de stațiunile din sudul litoralului. Imaginile au fost surprinse în urmă cu puțin timp, între Agigea și Eforie Nord, pe sensul de mers spre Mangalia.

Bară la bară se circulă și pe varianta de ocolire a orașului Eforie, dar și între Eforie Sud și Eforie Nord, sensul spre Constanța.

Editor : A.P.