Live TV

VIDEO Aglomerație infernală în sudul litoralului: Se circulă bară la bară pe DN39

Data publicării:
trafic
Valorile de trafic sunt ridicate pe DN39, drumul care leagă Constanța de stațiunile din sudul litoralului. Foto: Captură video

Trafic aglomerat la mare, spre sudul litoralului, joi după-amiază. Se merge bară la bară pe Drumul Național 39.

Valorile de trafic sunt ridicate joi după-amiază pe DN39, drumul care leagă Constanța de stațiunile din sudul litoralului. Imaginile au fost surprinse în urmă cu puțin timp, între Agigea și Eforie Nord, pe sensul de mers spre Mangalia.

Bară la bară se circulă și pe varianta de ocolire a orașului Eforie, dar și între Eforie Sud și Eforie Nord, sensul spre Constanța.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat...
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt...
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la...
Ultimele știri
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
valuri
VIDEO Cod galben de vânt și valuri mari pe litoral. Turiștii nu au voie să intre în apă
Foto Profimedia
Ce înseamnă comportamentul agresiv în trafic și ce trebuie să conțină o sesizare online. Precizările Poliției
Litoral Bulgaria
Un turist din trei care vizitează Bulgaria este român. Aproape 250.000 de intrări din România, doar în iunie
barbat catuse arestat
Un șofer din Constanța, arestat după ce a făcut scandal în trafic și a agresat un polițist. Bărbatul se afla sub influența alcoolului
umbrele colarate peo plaja, la marea neagra
Produse expirate și prețuri greșite, găsite la restaurantele și hotelurile de pe litoral. ANPC a închis temporar zece unități
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”