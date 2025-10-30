Live TV

VIDEO Au început lucrările pentru extinderea plajelor din sudul litoralului. Cum arată acum

Data publicării:
plaja
Au început lucrările pentru extinderea plajelor din sudul litoralului. Foto: Captură video

Au început lucrările pentru amenajarea plajelor pe litoralul românesc. Stațiunea 2 Mai este următoarea care va beneficia de o plajă complet nouă. De asemenea, plaja din Mangalia va fi lărgită. Lucrările nu ajung și la Vama Veche, pentru că ar perturba habitatul natural al căluților de mare.

Compania olandeză care a câștigat licitația lucrează deja la construirea digurilor, urmând ca, ulterior, să înceapă procesul de înnisipare.

Marius Stamat - constructor: Digurile au în medie 400 de metri și vor fi finalizate în mai 2026. Înnisiparea va avea loc în toamnă, după sezonul estival. Cea de la 2 Mai are 1,7 km, cea de la Mangalia aproximativ 3 km. Este un nisip care nu este neconfortabil pentru turiști, dar produce efectele necesare pentru protecția costieră.

Lucrările sunt în plină desfășurare și la Costinești.

Dorin Jeanu - primar Costinești: Lungimea țărmului este de aproape 3 km și înnisipat per total aproape 26 km. În anii trecuți nu încăpeau nici 40.000 de turiști pe plaja din Costinești. Acum vor încăpea cei 50.000 pe care îi avem în gradul de ocupare de 100%. Cu toate că nu este finalizată, e plajă pentru toată lumea.

Sunt și plaje foarte vizitate de turiști, unde nu se vor face lucrări.

Nicusor Buzgaru director tehnic ABADL: Zona Vama Veche și zona Tuzla, care la momentul conceperii proiectului nu erau atât de vizitate de turiști, dar de la an la an se pare că interesul turistic crește în zonă. La Vama Veche, la momentul la care s-a efectuat analiza, mai bine de 10 ani, interesul și potențialul economic din zonă erau foarte reduse, drept pentru care nu se justifica o investiție însemnată financiar.

De asemenea, există și zone unde nu se pot face intervenții la plaje, din cauza ariilor protejate.

Razvan Popescu Mirceni, biolog: Sunt mai multe arii protejate, cea mai importantă și mai importantă Vama Veche - 2 Mai. O potențială înnisipare în zonă ar fi acoperit porțiuni importante de habitat, ar fi dus implicit la dispariția din zonă a unor specii importante, unele dintre ele amenințate.

