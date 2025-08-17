Live TV

VIDEO Drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj: Ce amendă a primit şoferul teribilist

Amendă de peste 1000 de lei şi permis suspendat pentru un tânăr filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei

Poliţiştii din judeţul Gorj au amendat cu peste 1.000 de lei şi au suspendat permisul de conducere al unui bărbat filmat în timp ce face drifturi în faţa sediului Poliţiei, imaginile fiind postate pe TikTok, scrie News.ro.

Verificările făcute de poliţişti au demarat după ce jurnaliştii de la gorjonline.ro au publicat, în urmă cu o săptămână, imagini postate pe TikTok în care se vede cum o maşină face drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, chiar în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Duminică, oficialii IPJ Gorj au anunţat că l-au identificat şi amendat pe şoferul teribilist.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti Biroului Rutier, la data de 17 august 2025, aceştia au procedat la identificarea persoanei care a manifestat un comportament agresiv prin realizarea unui derapaj controlat al vehiculului, în persoana unui bărbat, de 25 de ani. Acesta a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 1012,5 lei. De asemenea, ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost reţinut de poliţişti pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Gorj.

Editor : A.P.

