Live TV

VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului

Data actualizării: Data publicării:
accident
Au apărut imagini cu momentul impactului fatal de pe trecerea de pietoni din Sectorul 4

Au apărut imagini cu momentul impactului fatal de pe trecerea de pietoni din Sectorul 4, surprinse chiar de camera de bord a șoferului vinovat. O mamă și copilul de doi ani, aflat în cărucior, au fost spulberați, iar femeia a murit pe loc.

Atenție! Imagini și informații cu impact emoțional.

 

Întregul accident a fost surprins chiar de camera de pe bordul mașinii care a accidentat mortal o mamă, aflată cu copilul ei pe trecerea de pietoni. Aceste imagini sunt acum probă la dosar.

În imagini se vede că femeia era petrecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de mașina condusă de un bărbat în vârstă de 20 de ani. De asemenea, se poate observa și la ce distanță a reușit șoferul să frâneze față de momentul în care le-a lovit pe cele două..

În momentul în care femeia a traversat a fost lovită de șoferul care a aruncat-o apoi pe contrasens în fața altor două mașini. Toți cei trei șoferi au fost testați pentru substanțe și pentru alcool, iar unul dintre ei a ieșit pozitiv pentru amfetamine, conform informațiilor Digi24.

Tânărul șofer care a lovit femeia pe trecerea de pietoni a fost reținut pentru 24 de ore.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ecusona al politiei romane
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță...
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
mașini care se bușesc
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
Ultimele știri
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident berceni
Noi date din accidentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni: Unul dintre șoferii implicați a ieșit pozitiv la drug test
rafila face declaratii
Rafila: Alegerile la Capitală se pot desfăşura oricând, fie candidat comun al coaliției, sau fiecare partid cu candidat propriu
usr
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
Robinet de termoficare
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare
insula
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...