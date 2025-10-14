VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului

Au apărut imagini cu momentul impactului fatal de pe trecerea de pietoni din Sectorul 4, surprinse chiar de camera de bord a șoferului vinovat. O mamă și copilul de doi ani, aflat în cărucior, au fost spulberați, iar femeia a murit pe loc.

Atenție! Imagini și informații cu impact emoțional.

Întregul accident a fost surprins chiar de camera de pe bordul mașinii care a accidentat mortal o mamă, aflată cu copilul ei pe trecerea de pietoni. Aceste imagini sunt acum probă la dosar.

În imagini se vede că femeia era petrecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de mașina condusă de un bărbat în vârstă de 20 de ani. De asemenea, se poate observa și la ce distanță a reușit șoferul să frâneze față de momentul în care le-a lovit pe cele două..

În momentul în care femeia a traversat a fost lovită de șoferul care a aruncat-o apoi pe contrasens în fața altor două mașini. Toți cei trei șoferi au fost testați pentru substanțe și pentru alcool, iar unul dintre ei a ieșit pozitiv pentru amfetamine, conform informațiilor Digi24.

Tânărul șofer care a lovit femeia pe trecerea de pietoni a fost reținut pentru 24 de ore.

