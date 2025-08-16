Live TV

VIDEO Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu: Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat construcţia unei ferme

Data actualizării: Data publicării:
foc
Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu

Incendiile de vegetație fac dezastru în țară. Lângă Târgu Jiu, un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după-amiază. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile au anunţat că nu au fost raportate victime.

ISU Gorj a anunţat ulterior că incendiul a fost stins, iar pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi care a ars şi aproximativ 200 de hectare de vegetaţie.

„Pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi care a ars şi aproximativ 200 de hectare de vegetaţie. Din fericire, nu au fost autovehicule care au ars, acestea au fost salvate de către colegii noştri şi nici victime ale incendiului.

Informaţiile au fost contradictorii din cauza amplorii evenimentului şi numeroaselor apeluri pe care le-am primit”, au transmis reprezentanţii instituţiei, citați de News.ro.

Aceştia menţionează că două autospeciale de pompieri vor rămâne în zonă pentru a face recunoaşteri şi pentru a se asigura că nu mai există pericolul ca eventuale focare ascunse să se reaprindă.

„Dacă vorbim de bunuri salvate, trebuie menţionat faptul ca tot cartierul Preajba a fost în pericol şi trebuie apreciat efortul imens pe care l-au depus colegii noştri şi sincronizarea echipajelor care au reuşit să ţină focul departe de construcţii”, au precizat oficialii ISU Gorj.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
5
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
Digi Sport
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet...
nicusor dan face declaratii
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Trump îl îndeamnă...
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger, mesaj nimicitor la adresa lui Trump după...
Ultimele știri
Alertă în Munții Rodnei: 11 turiști, dintre care șapte copii, s-au rătăcit pe traseu. Salvamontiștii intervin în condiții dificile
Donald Trump nu are în vedere noi taxe vamale pentru importurile din China. Declarații după întâlnirea cu Vladimir Putin în Alaska
Radu Burnete: Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.49.32 (1)
Incendiu de vegetație din Ilfov. Au fost evacuate zeci de persoane, existând pericolul de propagare la case
photo-collage.png - 2025-08-15T133745.771
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
Screenshot 2025-08-14 114624
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate
Incendiu Lukoil
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș
incendii grecia
Incendii în locuri turistice populare din Grecia, autoritățile au emis stare de alertă. Zonele afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt faimoasele jucării Labubu contrafăcute. O mulțime de astfel de produse se vând în...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul...
Adevărul
Litoralul românesc vs litoralul bulgăresc, odiseea unei rivalități fără sfârșit: „Au fost ani când bulgarii...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...