VIDEO Incendiu de amploare lângă Târgu Jiu: Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat construcţia unei ferme

Incendiile de vegetație fac dezastru în țară. Lângă Târgu Jiu, un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după-amiază. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile au anunţat că nu au fost raportate victime.

ISU Gorj a anunţat ulterior că incendiul a fost stins, iar pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi care a ars şi aproximativ 200 de hectare de vegetaţie.

„Pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi care a ars şi aproximativ 200 de hectare de vegetaţie. Din fericire, nu au fost autovehicule care au ars, acestea au fost salvate de către colegii noştri şi nici victime ale incendiului.



Informaţiile au fost contradictorii din cauza amplorii evenimentului şi numeroaselor apeluri pe care le-am primit”, au transmis reprezentanţii instituţiei, citați de News.ro.



Aceştia menţionează că două autospeciale de pompieri vor rămâne în zonă pentru a face recunoaşteri şi pentru a se asigura că nu mai există pericolul ca eventuale focare ascunse să se reaprindă.



„Dacă vorbim de bunuri salvate, trebuie menţionat faptul ca tot cartierul Preajba a fost în pericol şi trebuie apreciat efortul imens pe care l-au depus colegii noştri şi sincronizarea echipajelor care au reuşit să ţină focul departe de construcţii”, au precizat oficialii ISU Gorj.

