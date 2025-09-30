VIDEO Invazie de meduze pe litoral. Cum arată acum o plajă din Mamaia

Invazie de meduze pe o plajă din Mamaia. Plaja a fost acoperită de un covor de meduze aduse la mal de furtuni.

În Mamaia, plaja a fost acoperită de un covor de meduze, multe dintre ele intrate în putrefacție.

Specialiștii spun că nevertebratele au ajuns la mal din cauza furtunilor din ultimele zile, așadar valurile puternice le-au adus din larg spre mal.

Potrivit biologilor marini, în ultima perioadă s-a constatat o înmulțire a meduzelor în mai multe mări și oceane, inclusiv în Marea Neagră. Specialiștii spun că meduzele nu sunt toxice, însă recomandă evitarea contractului direct cu ele, deoarece pot provoca iritații.

