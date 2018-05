VIDEO. Momentul emoționant când părinții își revăd fiul răpit în urmă cu 22 de ani

Un cuplu de chinezi și-a revăzut fiul dispărut în urmă cu 22 de ani. Tânărul fusese răpit, când era copil, de un coleg de muncă al tatălui său.

În 1996, Li Mingzhao și fiul lui, în vârstă de 4 ani la acea dată, Chen Zhen, se aflau în districtul Maojian din orașul Shiyan, relatează televiziunea de stat CCTV.

Li Mingzhao lucra la o fabrică de ciment din zonă. La fabrică, un coleg de muncă pe nume Yang s-a oferit să aibă grijă de copil. În acea seară din anul 1996, la finalul programului, Li s-a dus să își ia fiul, însă numai ca să descopere că Yang și copilul dispăruseră.

Au urmat ani de calvar, peste două decenii de căutări care i-au adus financiar la „sapă de lemn” pe soții Mingzhao, a povestit bărbatul pentru televiziunea chineză.

Li a raportat răpirea fiului său la poliția din Maojian. Căutările inițiale au vitzat provinciile Henan, Hubei și Shanxi. Timpul trecea și orice efort se dovedea zadarnic.

Însă Li nu și-a pierdut speranța. Iar în 2010, polițiștii au anunțat că îl arestaseră pe colegul său de muncă, Yang, în bazinul Sichuan din sud-vestul Chinei. Moment în care Li a aflat cu stupoare că, între timp, fiul lui fusese vândut unei alte persoane, al cărui nume era – culmea ironiei - tot Yang. După ce a fost prins de poliție în acest an, bărbatul a mărturisit că îl vânduse la rândul lui Chen Zhen unui cuplu.

În luna aprilie a acestui an, căutările aveau să ajungă la bun sfârșit: Chen Zhen a fost găsit cu ajutorul unei mostre de ADN, însă înregistrat în documente sub un an alt nume de familie – Liu.

Poliția a dat recent publicității o înregistrare video cu momentul regăsirii dintre Chen Zhen și părinții lui.

„Nu îi vom cere să se mute înapoi cu noi. Înțelegem că are o slujbă și propria familie în provincia Hebei”, a declarat Li Mingzhao pentru CCTV.