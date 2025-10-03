VIDEO O șoferiță a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru un tichet de parcare la mall. Ce amendă a primit

O șoferiță a fost la un pas de a provoca o tragedie într-o parcare din Târgu Jiu. Femeia a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru a lua un tichet de parcare, însă, nu a asigurat mașina iar aceasta a luat-o din loc. Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Poliția a amendat-o cu peste 800 de lei.

Șoferița voia să intre cu mașina în parcarea unui centru comercial de pe raza municipiului Târgu Jiu, însă în momentul în care a oprit în dreptul barierei pentru a-și elibera un tichet, aceasta nu a asigurat autoturismul corespunzător. Mașina a plecat, a rupt bariera de la intrare în parcare și a lovit o altă mașină care era parcată, după care s-a oprit în mijlocul străzii.

Polițiștii sosiți la fața locului au testat-o pe femeie cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. A fost sancționată totuși, însă, pentru neasigurarea corespunzătoare a mașinii cu suma de 810 lei și a fost nevoită să suporte reparația mașinii pe care a lovit-o.

