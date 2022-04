VIDEO. Vicepreședintele CJ Vaslui, înregistrat în timp ce înjură timp de 43 de minute un jurnalist

Limbaj suburban al vicepreședintelui CJ Vaslui, Dan Marian, la adresa unui jurnalist care a scris despre amenzile fiului său. Fără să țină cont de funcția pe care o deține, oficialul a înjurat fără întrerupere timp de 43 de minute. Potrivit presei locale, fiul politicianului, patronul unui club din Vaslui, a fost amendat cu 160.000 lei, iar jurnalistul dorea un punct de vedere.

- Tu mâine ai să scrii numele meu, de asta te iau eu acum pe tine anticipat la p..!

- Dar vedeți că vorbiți foarte urât. Aveți o funcție...

- Vorbesc urât cu un ziarist șantajist. Nesimțirea ta și a ziarului tău de șantajiști ordinari. Te.... pe tine grija de Călin Marian. Dacă nu era băiatul meu, te ..... pe tine grija de el, da?

După ce înregistrările au apărut în spațiul public, jurnaliștii Digi24 l-au contactat pe vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui pentru lămuriri.

Dan Marian - vicepreședinte CJ Vaslui: I-am spus din capul locului că conversația nu o are cu vicepreședintele Consiliului Județean, o are cu o persoană fizică, părintele unui copil. Nu consider că este un subiect de interes public, pentru că a fost o conversație privată. Stimatul domn care a dat-o în spațiul public, cel cu care eu am conversat, și-a asumat un lucru pe care până la urmă pentru el este neplăcut. Oamenii, în spațiul privat, vorbesc mai liber. Sunt siderat de gestul pe care el l-a făcut.

