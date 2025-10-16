VIDEO Șofer căutat de polițiști după ce a fost filmat trecând pe sub barierele coborâte la o trecere de cale ferată

Live TV

Șofer căutat de polițiști după ce a fost filmat trecând pe sub barierele coborâte la o trecere de cale ferată

Șofer căutat de polițiști după ce a fost filmat trecând pe sub barierele coborâte la o trecere de cale ferată

Un șofer este căutat de polițiștii din Cluj după ce a trecut pe sub barierele coborâte, la o trecere peste calea ferată. A fost înregistrat de camera de bord a unei alte mașini, iar acele imagini sunt folosite pentru identificarea sa.

Incidentul periculos s-a petrecut la o trecere peste calea ferată din localitatea Jucu de Mijloc, județul Cluj.

Șoferul grăbit este căutat de polițiști după ce a fost surprins traversând calea ferată printre barierele coborâte și ignorând complet semnalele luminoase și acustice care anunțau sosirea unui tren.

Momentul a fost filmat de camera de bord a unui alt conducător auto, care aștepta regulamentar la barieră. Imaginile surprind cum șoferul, lipsit de răbdare, fentează bariera și își continuă drumul. Acesta și-a pus viața în pericol și doar o minune a făcut ca tragedia să fie evitată.

În urma înregistrării video, polițiștii s-au sesizat, iar acum fac verificări pentru a-l depista pe șofer. Acesta risc o amendă, precum și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

