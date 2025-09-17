Live TV

VIDEO Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc

flamingo
Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc

Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc. Păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași.

Potrivit experiților, țara noastră se află pe ruta lor de migrație de peste un deceniu, iar lacurile din apropierea litoralului reprezintă locul perfect pentru odihnă.

Vremea este caldă, apele nu sunt prea adânci, iar alegele și crustaceele se găsesc din belșug.

Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, așa că oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța.

 

