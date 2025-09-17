VIDEO Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc Data publicării: 17.09.2025 08:39 Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc. Păsările de culoare roz și-au găsit loc de odihnă pe lacul Nuntași. Potrivit experiților, țara noastră se află pe ruta lor de migrație de peste un deceniu, iar lacurile din apropierea litoralului reprezintă locul perfect pentru odihnă.Vremea este caldă, apele nu sunt prea adânci, iar alegele și crustaceele se găsesc din belșug.Specialiștii atrag atenția că păsările flamingo se sperie extrem de ușor, așa că oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța. „Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an „Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care adună sticlele de plastic Criza dronelor: eurodeputatul Victor Negrescu îl acuză de incoerență pe ministrul Ionuț Moșteanu România, campioană mondială la prim-ajutor. Cine sunt paramedicii care de 17 ani fac echipă ca să salveze vieți „Proiect pentru nepoți”: lucrările la noul terminal al Aeroportului Otopeni demarează greu Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost premeditată Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona, păzită de 100 de forțe de ordine. Patru răniți, sub pază în spital Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă Editor : A.P. Etichete: litoral flamingo Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o... 2 Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic... 3 Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt... 4 CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din... 5 Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru...