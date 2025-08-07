Live TV

VIDEO Un șofer a fost filmat circulând pe contrasens pe autostrada București - Ploiești

Un șofer a fost filmat circulând pe contrasens pe autostrada București - Ploiești

Șoferii care circulau pe Autostrada București - Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens.

Vehiculul se deplasa pe banda de urgență. Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces.

Dacă va fi depistat de poliție, acesta riscă amendă și să rămână fară permis de conducere.

