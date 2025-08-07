VIDEO Un șofer a fost filmat circulând pe contrasens pe autostrada București - Ploiești Data actualizării: 07.08.2025 09:42 Data publicării: 07.08.2025 09:12 Un șofer a fost filmat circulând pe contrasens pe autostrada București - Ploiești Șoferii care circulau pe Autostrada București - Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens. Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor” Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent Noi detalii despre dubla crimă din Teleorman De la primăria de comună la ambasadă: 270 de angajați din instituții centrale și locale, detașați peste hotare fără concurs Dublă crimă în Teleorman Imagini șocante: Două femei, lovite pe trotuar de un șofer care a pierdut controlul unei mașini sport Toți angajații primăriei Cluj-Napoca primesc spor de condiții vătămătoare Taxă de 50 de lei pe cearșaf pe plajă la Mamaia Vehiculul se deplasa pe banda de urgență. Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces.Dacă va fi depistat de poliție, acesta riscă amendă și să rămână fară permis de conducere. Editor : A.P. Etichete: autostrada Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat... 2 Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de... 3 Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute... 4 Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe... 5 Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...