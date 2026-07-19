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Video Viitură în Valea Rea din Făgăraș: zeci de persoane au fost evacuate de autorități

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Peste 50 de persoane aflate în 15 mașini au fost evacuate sâmbătă din zona Valea Rea din Făgăraș, după ce o viitură a afectat zona în urma ploilor abundente, iar drumul care duce spre Vârful Moldopveanu a fost blocat.

Mai multe echipe ale Salvamont, ISU şi Jandarmeria Argeș au intervenit. În ajutor a fost trims și un buldoexcavator al Primăriei Nucşoara pentru a curăța drumul de nămolul și copacii aduși de viitură.

Salvamontiştii le recomandă celor care merg în zona montană să urmărească avertizările meteorologice şi să evite traseele şi drumurile afectate de fenomene meteorologice periculoase.

Editor : B.E.

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