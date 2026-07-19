Video Viitură în Valea Rea din Făgăraș: zeci de persoane au fost evacuate de autorități Data publicării: 19.07.2026 07:52 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Peste 50 de persoane aflate în 15 mașini au fost evacuate sâmbătă din zona Valea Rea din Făgăraș, după ce o viitură a afectat zona în urma ploilor abundente, iar drumul care duce spre Vârful Moldopveanu a fost blocat. Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de la periferie. Motivul revoltei Paradox birocratic: cazul celor patru campinguri noi din Bihor, ridicate cu fonduri europene, care nu au fost deschise niciodată Viața de student la Medicină, de probă. Zeci de liceeni au participat la școala de vară organizată de UMF Iași Imagini apocaliptice pe Dunăre. Apa este atât de mică încât, în unele zone, fluviul poate fi traversat la pas către bulgari O femeie cu copilul în braţe, lovită de un camion în localitatea ieșeană Moșna Victor Negrescu (PSD) spune că există trei soluții pentru depășirea crizei politice: „Alegerile anticipate nu sunt de dorit” Florin Manole, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „L-am invitat. Sigur nu e pe plajă” Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele, premierul și parlamentarii după majorările etapizate Momente memorabile din finalele Campionatului Mondial de Fotbal Mai multe echipe ale Salvamont, ISU şi Jandarmeria Argeș au intervenit. În ajutor a fost trims și un buldoexcavator al Primăriei Nucşoara pentru a curăța drumul de nămolul și copacii aduși de viitură.Salvamontiştii le recomandă celor care merg în zona montană să urmărească avertizările meteorologice şi să evite traseele şi drumurile afectate de fenomene meteorologice periculoase. Editor : B.E. Etichete: fagaras viitura varful moldoveanu isu arges valea rea Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două... 3 Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în... 4 Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care... 5 Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...